Настоящий хозяйственник

Жизненный тонус населения села Маркаколь во многом определяется работой организации КГП «Теректы».

Дело в том, что предприятие является единственным способным содержать инфраструктуру села, включая его коммунальные системы. Поэтому оно имеет статус жизнеобеспечивающего и решает не только злободневные проблемы села Маркаколь, но и обширной приграничной территории.

После роспуска предприятия в девяностых годах минувшего века датой второго рождения КГП «Теректы» стал май 2012 года. С той поры руководит организацией известный в районе и области человек – Амантай Икамбаев. За его плечами – окончание усть-каменогорского СДИ, работа в дорожных организациях, создание ТОО «Маркаколь жолдары» («Дороги Маркаколя»). Стоит отметить, организация появилась в глубинке и сначала взяла на себя весь груз ответственности за сеть «артерий», связывавших приграничье с районом и областью, а также дороги, ведущие от основных трасс к затерянным малым селам.

С переходом в КГП «Теректы» Амантай Икамбаев не отстранился от работы на дорогах. Однако основной заботой его коллектива является содержание местной водопроводно-канализационной системы села Маркаколь, освещение и ремонт его улиц, прокладка тротуаров, установка ограждений и строительство различных социальных объектов. В послужном списке организации – сданные в эксплуатацию детские и спортивные площадки, водопроводы в малых селах, восстановленные мосты, сотни квадратных метров брусчатки, уложенной в общественных местах, и т. д.

– Водопроводная система села Маркаколь была отремонтирована в 2012 году, – рассказывает Амантай Икамбаев. – В настоящее время забор воды производится из открытого водоема – реки Орта Теректы. До того как попасть в краны потребителей, она проходит через фильтры очистки. В то же время забор воды из открытого источника – мера вынужденная. Планируем в 2020 году пробурить глубинную скважину и уже оттуда запитывать водопроводную систему села.

Кроме названных объектов, в ведении организации – дороги, которые ведут от основных трасс к дальним малым селам – Балыкты булак, Шанагаты, Карой, Кайнарлы, Ченгельды, Аманат. В общей сложности приходится обслуживать 192 километра. Из них 35 – это дороги внутри сел Маркаколь и Боран.

Амантай Шорманович не без гордости показал производственную базу предприятия. Уже несколько лет здесь стабильно работает пилорама. Выполняются заказы местных жителей на распил бревен. Продукция пилорамы – доски, брусья, рейки для строительных работ. Из готового пиломатериала рабочие сколачивают на продажу штакетник. По соседству налажен выпуск тротуарной плитки и пескоблоков. Стоимость последних – 140 тенге за штуку. Производят на территории организации бетонные кольца для канализационноводопроводных колодцев и крышки к ним. В мастерской комхоза имеется токарный станок и кузня. Все эти производственные площадки работают на экономику организации и приносят доходы в ее казну.

Благодаря этому своевременно выплачивается заработная плата, людей не отпускают в зимний «мертвый» сезон в административные отпуска. По информации Амантая Икамбаева, общий штат КГП «Теректы» – 20 человек. На летний сезон принимают еще до 25 работников. Пару лет назад руководитель принял необычное, с удивлением воспринятое многими коллегами-руководителями решение – закупить для молодых специалистов, имеющих семьи, на средства организации 3 дома в селе Маркаколь. Впоследствии стоимость приобретенного жилья частями удерживалась из ежемесячной зарплаты работников, без процентной надбавки. Таким образом, организация как бы выдала своим людям беспроцентную жилищную ссуду. Все, кто ей воспользовался и обзавелся жильем, полностью погасили ссуды.

– Жизнь подтвердила правильность этого решения, – говорит Амантай Шорманович. – Все 3 молодых специалиста, которых мы поддержали, закрепились в коллективе, стали профессионалами своего дела. Социальная поддержка, в особенности тех, кому труднее, является правилом нашего коллектива.

Кстати, все его сотрудники держат подсобные хозяйства, как это и принято в сельской местности. По осени коммунальщики получают зернофураж для корма своего скота, птицы. Как выяснилось, организация арендует у местного крестьянского хозяйства землю и высевает на ней зерновые культуры. Причем в роли хлебопашцев коммунальщики выступают столь успешно, что им могут позавидовать настоящие фермеры.

За всем этим – новые инициативы и настойчивое проведение их в жизнь руководителем Амантаем Икамбаевым. Вот уж где хозяйская жилка, умение увидеть перспективы развития и производственную выгоду! Конечно, далеко не все проблемы решены. Найдутся у жителей села поводы для критики. Однако никто не станет оспаривать тот факт, что комхоз остается опорой глубинки, как уже было сказано, жизнеобеспечивающей организацией.

Кстати, Амантай Шорманович – один из немногих представителей руководящего звена, который не отбыл в город и остался служить своему родному краю. Нет сомнений, что он сделает для него еще больше, чем уже успел.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район