Восточноказахстанских школьников приглашают принять участие в онлайн-конкурсе творческих работ.

Центральная городская библиотека имени Оралхана Бокея объявила конкурс «Мы наследники Победы!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Побороться в нем за награду могут учащиеся школ в возрасте от шести до 17 лет.

– Конкурсантам нужно самостоятельно выполнить творческую работу, это может быть тематический рисунок, плакат, коллаж, макет, барельеф, – поясняют организаторы. – Приветствуются самые различные техники и виды исполнения. Мы за простор творчества и креатив!

Работу требуется выполнить на бумаге формата А3. Затем ребятам нужно сфотографировать ее и до 19 апреля опубликовать снимок в своем аккаунте в сети Instagram под хештегом #naslednikipobedy75.

Итоги конкурса подведут к 27 апреля. Победителей в трех возрастных категориях (1–4, 5–8 и 9–11 классы) определит компетентное жюри. В награду юные таланты получат грамоты и памятные подарки. Лучшие работы представят вниманию зрителей на выставке в Центральной городской библиотеке имени Оралхана Бокея.

Справки по телефонам: 8 707 494 98 83 и 8 777 633 42 42.

Гульжан Естаева