Наследники Победы

К 75-летию Великой Победы

Военнослужащие поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы. 

Наследники Победы

С 75-летием Великой Победы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравили военнослужащие воинских частей регионального командования «Восток».  

Они навестили уважаемых ветеранов в медицинских масках с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических норм. 

– Вы – главные герои юбилейного торжества, – подчеркнул заместитель командующего войсками регионального командования «Восток» по воспитательной и идеологической работе полковник Арынгали Акишев. – Люди, прошедшие Великую Отечественную войну, являются примерами мужества и отваги для всех нас. В эти дни они принимают поздравления.  

По словам военнослужащих, они поддерживают постоянную связь с ветеранами, навещают их, помогают в быту, за исключением периода действующих карантинных мероприятий. 

Ева Ким 

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