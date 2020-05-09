Наследники Победы

Военнослужащие поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы.
С 75-летием Великой Победы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравили военнослужащие воинских частей регионального командования «Восток».
Они навестили уважаемых ветеранов в медицинских масках с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических норм.
– Вы – главные герои юбилейного торжества, – подчеркнул заместитель командующего войсками регионального командования «Восток» по воспитательной и идеологической работе полковник Арынгали Акишев. – Люди, прошедшие Великую Отечественную войну, являются примерами мужества и отваги для всех нас. В эти дни они принимают поздравления.
По словам военнослужащих, они поддерживают постоянную связь с ветеранами, навещают их, помогают в быту, за исключением периода действующих карантинных мероприятий.
Ева Ким