Наряды для торжеств и будней

Дизайнер одежды и аксессуаров в национальном стиле Жанна Баймуратова планирует открыть в Семее Дом моды.

Родилась Жанна Баймуратова в Алматы. С раннего детства она грезила стать дизайнером и уже тогда начала делать первые шаги на пути к своей мечте. В юности увлекалась шитьём и оформлением одежды.

– Могла незаметно вытащить из бабушкиного сундука ткань, а потом сшить из неё что-нибудь. Постепенно это хобби переросло в профессию, любимую по сей день, – поделилась наша героиня.

Ведомая мечтой, она поступила в Алматинский технологический университет и прошла обучение по специальности «Дизайнер одежды». После окончания вуза вышла замуж за молодого человека из Семея, переехала в Восточный Казахстан в 2000 году.

Дизайнер создала собственную коллекцию одежды и презентовала её на конкурсе «Миссис Семей – 2014». Она участвовала в этом мероприя-

тии в качестве конкурсантки, а также автора нарядов других участниц. Так Жанна Баймуратова воспользовалась возможностью одновременно показать себя и свои работы. В итоге выиграла главный приз и получила множество позитивных отзывов. После этого триумфа она стала завсегдатаем конкурсов красоты, проводимых в городе.

К примеру, спустя год в её нарядах дефилировали финалистки конкурса «Мисс Семей –

2015», а в 2016 году национальные костюмы дизайнера презентовали юные красавицы, участвовавшие в конкурсах Little Miss Semey, Mini Miss Semey и Young Miss Semey. К слову, победительницей Young Miss Semey – 2016 стала старшая дочь Жанны Динара Баймуратова.

Свои коллекции кутюрье

из Восточного Казахстана показала в Алматы, Нур-Султане и Москве.

– Фишка моих показов состояла в том, что в завершение на подиум выходила Динара. Именно она вдохновляла меня на многие творения. Все платья, в которых она выступала, шила ей сама, – рассказывает дизайнер.

Напомним, в 2016 году Динара Баймуратова вместе со своей землячкой Дианой Бахтияркызы стала обладательницей титула супермодели от известного французского модельера Пьера Кардена. Спустя год модель победила в конкурсе «Мисс Семей – 2017», в 2018 году стала третьей вице-мисс национального конкурса «Мисс Казахстан».

В «модной семье» воспитываются ещё два ребенка – мальчик и девочка. Кстати, у семилетней дочери Жанны Баймуратовой тоже наблюдаются дизайнерские задатки.

Сейчас мама троих детей является членом Евразийского союза дизайнеров и директором салона «Саукеле» в Семее. В нём вниманию посетителей она представляет одежду в национальном стиле, в том числе головные уборы и эксклюзивные украшения.

– Основной акцент я всегда делаю на ручной работе, а именно на вышивке бисером, канителью, стразами. Для меня главное – оформить изделие максимально хорошо. В этом мне помогает классический казахский орнамент, беру его за основу и дорисовываю сама. Очень нравится этот элемент, так как в нём скрыт глубокий символический смысл, – отметила Жанна. – В создании национальной одежды важна качественная и красивая ткань с завораживающим принтом. Использую разные – от бархата до натуральных шелковых.

За мировыми трендами, в том числе за коллекциями европейских мастеров, казахстанский дизайнер следит,

их порой безумные идеи её удивляют. Но подражать им она не стремится. Говорит, что их цель –

привлечь внимание к себе, а её – возрождение народных ценностей и пропаганда национальной одежды.

Наряды с национальным колоритом на сегодняшний день весьма востребованны. Ведь они не только украшают, но и подчеркивают характер их обладателя. Частыми посетителями салона Жанны Баймуратовой являются в первую очередь невесты, желающие найти для себя неповторимый образ, а также артисты Восточно-Казахстанской областной филармонии имени Амре Кашаубаева, актёры театра имени Абая, члены различных ансамблей и дети.

– Больше всего люблю работать с детьми. Потому что они по-настоящему и очень искренне радуются новым костюмам, сшитым специально для них, – сказала мастер.

Как известно, ни одна работа без трудностей не обходится. Директор салона не скрывает, что порой сталкивается с непростыми моментами, но справиться с ними ей помогают профессионализм и люди, ценящие её творения. По словам Жанны, нет ничего лучше благодарности клиентов.

Особенно радуют дизайнера ученики, их у неё много. Сама она тоже старается постоянно совершенствовать свои навыки и учиться чему-то новому. Первых учителей в дизайнерском деле обрела еще в студенчестве, также в становлении ей оказали поддержку опытные мастера-закройщики, которые научили её конструированию одежды. Помимо этого, в мире моды у Жанны Баймуратовой есть кумиры, работы которых ей очень импонируют. В их числе российские художники-модельеры Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев, с ними ей удалось встретиться во время одного из показов в Москве, а также знаменитый Пьер Карден. Казахстанскому дизайнеру посчастливилось увидеть воочию его коллекцию.

Вот так мечты героини нашей статьи о карьере профессионального дизайнера осуществились. Теперь она мечтает о том, чтобы прекрасная половина Восточного Казахстана начала надевать наряды с национальным колоритом не только на Наурыз, но и носить в повседневной жизни. Этой идеи женщина старается придерживаться сама, часто оформляя свою одежду орнаментом, дополняя образы камзолами и укра-

шениями, выполненными в национальном стиле.

Весной этого года дизайнер планирует открыть Дом моды «Саукеле».

– Буду продолжать создавать новые коллекции и работать над развитием модной индустрии на Востоке, в частности в Семее, – заключила Жанна Баймуратова.

Гульжан Естаева