Нарушителей – к ответу

С 15 апреля в ходе рейдовых мероприятий у жителей Усть-Каменогорска и Семея изъято 7035 незаконно использовавшихся спецпропусков.

Только за минувшие сутки сотрудниками правоохранительных органов в этих двух городах проверена по базе данных регистрация спецпропусков у 11585 автомобилей. В результате оказалось, что на 2775 из них спецпропуски не зарегистрированы, с автовладельцами проведена разъяснительная работа.

Из обращения изъяты 240 незаконно использовавшихся спецпропусков, владельцы которых не имеют отношения к государственным структурам и предприятиям жизнеобеспечения.

Кроме того, за нарушение действующих ограничительных мер в период чрезвычайного положения за сутки в отношении водителей составлено 30 административных протоколов.

Напомним, для обеспечения охраны общественного порядка и контроля за соблюдением гражданами установленных ограничений на территории Усть-Каменогорска и Семея в патрулировании улиц максимально задействованы силы и средства патрульной полиции, национальной гвардии.

9 мая на соблюдение правил передвижения по пропускам в четный/нечетный день проверено 11008 человек. В том числе в Усть-Каменогорске – 6284, Семее – 4098, Риддере – 222, Алтае – 209, Аягозе – 88, Зайсане – 46 и Урджарском районе – 50. За нарушение этого ограничения в отношении 85 граждан возбуждено административное производство по статье 476 Кодекса об административных правонарушениях РК. Отметим, 11 из них – жители Усть-Каменогорска, 70 – Семея, трое из Риддера и один из Алтая.

Также за сутки в городах и районах области 12410 гражданам провели термометрию. Никто из них не отказался пройти эту процедуру, граждане с температурой выше 37 градусов не выявлены. В целом, с 12 апреля термометрия проведена у 393263 восточноказахстанцев.

Ания Есмухамет