Нарушение и наказание

В регионе приостановили работу 12 объектов предпринимательства из-за несоблюдения санитарных требований.

В 19 городах и районах региона действуют 24 мобильные группы, выявляющие нарушения санитарных норм в местах массового скопления людей. В их состав вошли специалисты территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, представители местных исполнительных органов, отделов внутренней политики, СМИ, НПП «Атамекен», филиалов партии Nur Otan, депутаты городских и районных маслихатов.

В ходе рейдов, проведенных 18 и 19 мая, мобильные группы посетили 491 объект. В том числе 143 непродовольственных и 209 продовольственных магазинов, 44 торговых дома и торгово-развлекательных комплекса, 44 кафе, 19 парикмахерских, восемь аптек, семь рынков, четыре банка, две школы и один киоск.

В результате в 74 объектах выявлены нарушения – в 30 из них нарушен санитарно-дезинфекционный режим, отсутствовали санитайзеры, дезсредства и дезковрики, в 12 – посетителями не соблюдалась социальная дистанция. Также на 59 объектах зафиксировано нарушение масочного режима и отсутствие средств индивидуальной защиты, еще в двух заведениях пищевая продукция хранилась в неупакованном виде. Кроме того, восемь объектов возобновили свою деятельность раньше

дозволенного времени.

По итогам рейдов, 12 торговых домов, заведений общественного питания и непродовольственных магазинов были закрыты до устранения выявленных нарушений. В настоящее время мобильные группы продолжают работу.

Ания Есмухамет

Тлеубек Шаяхмет