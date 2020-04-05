Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о коллективном исполнении казахстанцами Государственного гимна, разместив соответствующий пост в Twitter.

«Коллективное исполнение жителями столицы и других городов Гимна Казахстана не может не оставить равнодушными всех граждан – патриотов нашего государства. Наш народ достоин глубочайшего уважения, – написал Глава государства.

– Этот искренний порыв людей, находящихся на карантине, вселяет уверенность в то, что Мы Вместе обязательно преодолеем это тяжелейшее испытание. #BizBirgemiz. We shall overcome»