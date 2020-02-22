Народный автомобиль

В Усть-Каменогорске презентовали уникальную линейку новых автомобилей.

Один из крупнейших авто-сборочных заводов Казахстана «Азия Авто» запускает в продажу линейку новых автомобилей.

– Мы решили посвятить эту серию юбилею нашего соотечественника, великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы, – рассказывает генеральный директор АО «АЗИЯ АВТО» Ерик Сагымбаев. – Каждый автомобиль отмечен специально разработанным «АЗИЯ АВТО» шильдом с надписью «Abai175». Также мы дарим своим покупателям книги с цитатами просветителя и словами назидания.

Он отметил, что эта линейка состоит из 500 машин LADA Granta в комплектации Classic. Эту модель в «АЗИЯ АВТО» называют «народным автомобилем».

– В начале текущего года наша компания запустила программу «Доступный автомобиль», казахстанские потребители могут приобрести новый автомобиль стоимостью 2 млн 820 тыс. тенге, – говорит Ерик Сагымбаев. – Автомобили Abai175 уже сходят с конвейера, после прохождения определенных процедур они поступят в продажу, ориентировочно, к концу февраля.

Генеральный директор АО «АЗИЯ АВТО» отметил, что этот автомобиль уже не первый год удерживает позицию самого доступного нового автомобиля в своем сегменте. По итогам 2019 года LADA Granta стала самой популярной моделью среди машин местного производства. Несмотря на то, что комплектация Classic – это базовая комплектация автомобиля, в нем сочетаются функциональность и уверенность на дороге.

Первые автомобили этой линейки, сошедшие с конвейера, представили акиму областного центра Жаксылыку Омару.

– Мы предложили компании «АЗИЯ АВТО» выпустить автомобили с логотипом, приуроченным к юбилею Абая, и руководство поддержало эту идею, – рассказал аким города. – Утвержден городской план мероприятий, включающий 48 разных пунктов.

Аким города предложил дополнить подарочный комплект изданий книгой на казахском языке и сообщил, что акимат города поможет компании в решении этого вопроса.

Дмитрий Одинцов

Дмитрий Франчук