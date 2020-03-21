Нам есть кем гордиться!

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием, но она же показала, что наш народ богат героями, беззаветно преданными Родине.

Село Тарханка Глубоковского района знаменито тем, что взрастило немало доблестных защитников Отечества. Особенно сельчане гордятся своим земляком – Героем Советского Союза Федором Мехниным.

Федор Михайлович достоин того, чтобы о нем знали и помнили. В этом глубоко убежден учитель истории, заместитель директора по воспитательной работе Тарханской средней школы Берикбай Жумабаев, который на протяжении многих лет скрупулезно ведет работу по сбору сведений о земляках, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Всего за годы войны звания Героя Советского Союза – высшей степени отличия СССР – были удостоены 109 солдат и офицеров из Восточного Казахстана.

Родился Федор Мехнин в 1923 году в селе Тарханка, в семье крестьян. Детей у супругов было семеро. Глава семьи работал в колхозе имени Буденного, мама занималась воспитанием малышей и в то же время зарабатывала трудодни. Колхоз был большой, в нем занимались полеводством и животноводством – выращиванием крупного рогатого скота.

Когда Федор немного подрос, стал работать вместе со сверстниками на колхозных полях: пропалывал зерновые культуры, пас скот (детский труд тогда был востребованным и незаменимым). По достижении школьного возраста пошел учиться в Тарханскую семилетнюю школу. Окончив 6 классов, устроился на работу в колхоз прицепщиком. Работа не из легких: целый день сидеть на жаре, в пыли и следить за прицепными механизмами. Видя работоспособность мальчугана, руководство колхоза направило Федора на курсы трактористов в Бобровскую машинно-тракторную станцию.

Учился он очень прилежно – у него была особая тяга к познанию секретов техники. Наверное, Федор предчувствовал, что пройдет немного времени, и его знания спасут жизнь его экипажу на полях великой войны.

После успешного окончания курсов в 1939 году Федор вернулся в родной колхоз уже в качестве тракториста. В это время начался выпуск первых тракторов Кировского завода в Ленинграде, мощных по тем временам машин – «Универсал». Нашему земляку довелось поработать на нем.

С первых дней войны Федор рвался на фронт. Но по разным причинам ему в этом отказывали. Наконец в 1942 году 19-летний Федор получил долгожданную повестку о призыве в ряды РККА. Как знающего технику, его направили в бронетанковое училище.

Хорошо разбираясь в устройстве трактора, Федор быстро усвоил все технические характеристики танков, находящихся на вооружении Красной Армии. В 1943 году Федора Мехнина направили на службу в действующую часть.

Шли тяжелые бои на всех фронтах. Хотя немецкие войска не раз испытывали на себе мощь советского наступления, но сдаваться не собирались. Полным поражением немецкой техники завершилось танковое сражение у села Прохоровка на Курской дуге. За отвагу и мужество, проявленные в боях, экипаж танка, в котором служил Федор, был представлен к наградам, а наш земляк награжден орденом Красной Звезды.

Завершался 1943 год. Тысячи километров прошел по дорогам войны на своей «тридцатьчетверке» Федор Михайлович. Не раз лицом к лицу встречался со смертью, терял боевых товарищей, был несколько раз ранен. Но безграничная любовь к Родине и ненависть к врагу двигали воинов вперед, в том числе и нашего земляка. Советские войска заканчивали последние приготовления к новым наступлениям. Бои шли на территории Украины. Второй Украинский фронт, в состав которого входила 50-я танковая бригада Второй танковой армии, где служил Мехнин, должен был наступать из района Звенигородки на Умань. Предстоящая военная операция носила название Уманско-Бершотанская.

5 марта из района Звенигородки в направлении на Умань перешла в наступление ударная группировка 2-го Украинского фронта, в составе 2-й танковой армии. В этот же день вражеская оборона была прорвана. Для развития успеха командование фронта ввело в прорыв три танковые армии: Вторую, Пятую гвардейскую и Шестую. Пытаясь задержать советские войска, противник использовал резервы. На подступах к Умани разгорелось большое кровопролитное сражение, закончившееся поражением гитлеровцев. Передовые отряды ударной группировки фронта, в составе которой была 50-я танковая бригада, где и служил Федор Мехнин, вышли на Южный Буг в районе небольшого городка Джулинки. Там, по данным армейской разведки, действовала надежная переправа неприятеля. Перед экипажем поставили боевую задачу: захватить переправу и удерживать ее до подхода основных сил.

Танк Федора Мехнина первым ворвался в небольшой город, посеяв панику среди фашистов. Появление советского танка внесло в ряды неприятеля большое замешательство, чем и воспользовались наши танкисты, заняв выгодную позицию, стали расстреливать врага из пушек и пулеметов. Пытавшиеся самостоятельно переправиться через реку немцы тонули в бурных водах реки.

Боевой экипаж «Т-34» под командованием старшины Федора Мехнина несколько часов мужественно удерживал позиции. Враг предпринимал яростные атаки, чтобы вернуть важный стратегический объект. Когда подошли основные части бригады, Мехнин повел свой танк через переправу, но… не достигнув противоположного берега, танк подорвался на противотанковой мине и затонул. Весь экипаж погиб…

Жители небольшого городка Джулинка хранят память о бесстрашных танкистах. На месте гибели экипажа вначале был установлен гранитный памятник на постаменте, затем – боевая машина «Т-34».

Земляки славного Героя тоже свято чтят память о нем. В родном селе Федора Мехнина одна из улиц носит его имя. Память о нем будет жить в сердцах многих поколений тарханцев.

Бахыт Сарсембаева