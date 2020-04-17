Накануне праздника

19 апреля православный мир отметит главный христианский праздник – Пасху, посвященный чудесному Воскрешению Иисуса Христа. Времени до окончания Великого поста осталось немного, поэтому нужно запастись оригинальными, вкусными рецептами. Ведь в этот светлый праздник пасхальный стол должен быть нарядным и богатым.

В связи с чрезвычайным положением в нашей стране из-за пандемии коронавируса в этом году казахстанцы будут отмечать Пасху дома, а побывать на торжественных богослужениях и освятить пасхальные яства можно будет в режиме онлайн. Предлагаем читателям интересные рецепты куличей. Порадуйте себя и своих близких.

БАБУШКИН КУЛИЧ

Ингредиенты:

на 1 кг муки 1,5 стакана молока; 6 яиц; 300 г масла; 2 стакана сахара; 40–50 г дрожжей; ¾ ч. л. соли; ½ пакетика порошка ванилина; 150 г изюма; 50 г цукатов; 50 г миндаля.

Способ приготовления:

в 1,5 стакана теплого молока растворить дрожжи, добавить 500 г муки. Размешать, накрыть. Когда опара увеличится вдвое, добавить соль, 5 желтков, сахар, ванилин, масло. Перемешать. Взбить 6 белков в пену, добавить в опару, а также оставшуюся муку. Замесить, накрыть и поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, добавить изюм, цукаты, миндаль. Заполнить формы для запекания тестом наполовину, поставить в тепло, накрыть полотенцем. Когда тесто подойдет, смазать верх взбитым желтком. Запекать 50–60 минут при температуре

150–170 градусов. Украсить кулич по желанию.

ТВОРОЖНЫЙ КУЛИЧ

Ингредиенты:

для теста: 400 г муки; два яйца; 250 г творога; 25 г свежих дрожжей (или 10 г сухих); 50 мл воды; 100 г сливочного масла; 125 г сахара; 10 г ванильного сахара;

¼ ч. л. соли; 100 г цукатов и изюма. Для глазури: один белок; 100 г сахарной пудры; ¼ ч. л. лимонного сока; кондитерская посыпка.

Способ приготовления:

смешиваем теплую воду, дрожжи, 1 ч. л. сахара, 2 ч. л. муки. Накрываем пленкой и даем подняться опаре (примерно 10 минут). Растираем блендером творог, соль, сахар, ванильный сахар до мягкой структуры. Добавляем яйца и мягкое масло. Снова перемешиваем. Добавляем в творожную массу дрожжи. Затем – муку. Вымешиваем, тесто должно слегка липнуть к рукам. Ставим в тепло для подъема (1,5–2 часа). Обминаем тесто, смазывая руки и стол растительным маслом. Вмешиваем изюм и цукаты. Раскладываем по формам. Прикрываем пленкой и даем подняться 30 минут. Печем при 180–190 градусах

25–30 минут.

Для глазури взбиваем миксером ингредиенты и наносим на верхушку кулича. Украшаем посыпкой.

ШОКОЛАДНЫЙ КУЛИЧ

Ингредиенты:

250 г молока; 350 г муки; 50 г какао; 100 г сливочного масла; 150 г сахара;

2 желтка; 15 г дрожжей; 90 г сушеной клюквы; 100 г грецких орехов; 150 г темного шоколада; 30 г цедры апельсина; 100 г готовой карамели.

Способ приготовления:

молоко, дрожжи, сахар и 50 г муки тщательно перемешать и поставить настаиваться. После того как опара начнет подниматься, замесить тесто, добавив в него какао, оставшуюся муку, сливочное масло и желтки. Тесто должно подняться, после чего наполнить им формочки и поставить в печь на 20 минут при температуре 180 градусов. Темный шоколад растопить на водяной бане, перелить в отдельную емкость. После того как куличи будут готовы, полить их сверху темным шоколадом, также можно украсить карамелью, цедрой апельсина, сушеной клюквой и грецкими орехами.

Символ Пасхи – яйцо – олицетворение жизни и возрождения. Однако пасхальное яйцо можно не только окрашивать,

но и украшать различными материалами и элементами декора. Предлагаем вам ТОП-5 вариантов украшения пасхальных яиц.

Украшение шелком, или техника делового стиля.

Для этого вам понадобится: шелковые платки или старые галстуки, 100 мл уксуса, хлопчатобумажная ткань. Оберните яйцо в шелк как можно плотнее. Затем заверните его в хлопчатобумажную ткань и поместите в холодную воду. Поставьте воду на плиту и добавьте 100 мл уксуса, доведите до кипения. После закипания уменьшите температуру и оставьте на 20 минут. Выньте яйцо, разверните и оставьте до полного высыхания.

В экостиле.

Необходимо: макаронные изделия (самые мелкие, например звездочки), различные крупы, клей. На заготовку нанесите заранее простым карандашом точки, где будут располагаться элементы декора. Далее клеим макаронные фигурки и даем высохнуть. Звездочки можно покрасить блестящим лаком либо краской. Оставшиеся пустые места покрываем клеем и наносим блестки или подкрашенную манную крупу. Подсушиваем. Получается яркая эксклюзивная поделка в экостиле. Оригинально будут смотреться яйца, оклеенные гречкой и покрытые бесцветным лаком.

Мозаика из скорлупы, или техника проще простого.

Используются: скорлупа, краска, клей. В процессе варки или украшения наверняка некоторые яйца разобьются или потрескаются, скорлупу можно использовать для украшения. Разломайте ее и приклейте к яйцу.

Украшение бумагой, или в технике квиллинг.

Для этого нужны: бумага, клей. Квиллинг – это техника бумагоскручивания. Выберите идею создания квиллингового пасхального яйца, сделайте заготовки и приклейте их к скорлупе.

Украшение в виде алфавита, или в технике экспресс-уроков.

Необходимы наклейки с буквами или фломастер, чтобы их написать вручную. Эта техника украшения пасхальных яиц подойдет мамам, которые даже в праздники не забывают о развитии ребенка. Опустите яйцо на несколько минут в пищевую краску, затем наклейте или напишите любую букву алфавита. Для детей постарше можно использовать алфавит английского языка.

Подготовила Татьяна Кравченко

По материалам электронных СМИ