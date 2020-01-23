Найдите время для себя!

В рамках республиканской Недели профилактики рака шейки матки

25 января 2020 года, в субботу, с 9.00 до 13.00 ВКО многопрофильный Центр онкологии и хирургии проводит День открытых дверей по ранней диагностике предрака и рака шейки матки.

В этот день женщины смогут получить консультацию врачей-онкологов без направления из поликлиники. При подозрении на злокачественные новообразования женщинам будет проведено УЗИ и цитологическое исследование.

Рак шейки матки – один из самых распространенных видов онкологии среди женщин и занимает по области второе место после рака молочной железы.

По данным пресс-службы многопрофильного Центра онкологии и хирургии, в ВКО на учете с этим видом заболевания состоят 1 577 женщин, в 2019 году выявлено 139 новых случаев, причем 115 на 1 и 2 стадиях. Пятилетняя выживаемость по итогам прошлого года составила 66 процентов.

Бахыт Сарсембаева