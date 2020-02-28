Назидания Абая: современное прочтение

У каждого народа есть мудрец, который предопределяет его развитие на долгие годы вперед. У казахского народа это Абай Кунанбайулы.

О дальновидности его мысли и наставлениях современному поколению читателям газеты «Рудный Алтай» рассказала профессор кафедры казахской, русской филологии и журналистики Восточно-Казахстанского государственного университета им. Сарсена Аманжолова Люция Абдуллина.

– Абай – основоположник казахской письменности, он сделал доступными истины, которые хранились в народной мудрости. Еще в то время он обозначил глобальные нравственные ориентиры, по которым должен развиваться современный человек, чтобы стать достойным гражданином своей страны.

Его наследие можно назвать культурным капиталом нации, брендом Казахстана и презентовать заслуги всему миру как достояние Страны Великой степи. Об этом говорит Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев: «Абай – это не только ученый, внесший неоценимый вклад в духовную сокровищницу казахского народа. Абай – удивительная личность из числа мыслителей мирового уровня».

Особое внимание дальновидности мыслей великого предка уделяет Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. В своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке» он называет Абая «личностью мировой культуры». То есть происходит своеобразное включение казахской культуры в мир классических цивилизаций и привитие духовных опытов к традиционной культуре казахов. Проводится параллель между взглядами мудреца и их актуальностью на сегодняшний день.

Для того чтобы познать настоящего Абая, поэта Абая, необходимо раскрыть силу его мыслей, высказанных в стихах и сочинениях. Он должен быть переведен на наиболее распространенные языки мира с сохранением всех красок. Трудно сказать, что мы смогли достичь этого полностью. Перевод истинных народных поэтов на другие языки – задача непростая. Переводчик должен быть талантом на уровне того же мыслителя. Наши ученые-абаеведы, лингвисты должны уделить особое внимание этому вопросу. Если мы хотим модернизировать национальное сознание, то должны полагаться на произведения Абая. Я призываю всех казахстанцев принять активное участие в этой благородной инициативе. Его «Слова назидания» – сокровище национальной мысли. Мы должны добиться, чтобы при упоминании Казахстана иностранцы сразу же называли имя Абай.

– В «Словах назидания» много критики общественного строя, административного управления, формы правления в степи. Эти мысли перекликаются с государственной антикоррупционной программой?

– Концепция Президента строится по принципу: гражданское общество – гражданские инициативы, конструктивный диалог между властью и обществом. В высказываниях Абая есть конкретные формулировки относительно заинтересованности в делах государства. Он критиковал волостных правителей и говорил, что некоторые из них занимают положение в обществе незаслуженно. В нескольких «Словах» Абая открывается нелицеприятная картина правления: «Волостные правители добивались своего положения хитростью и коварством». «Можно ли почитать биев и волостных правителей? …они получили власть не от бога. Они купили ее или выпросили. Как после этого заставишь себя склонить голову перед такими?»

Вся современная антикоррупционная кампания направлена на искоренение этого социального зла, особое внимание уделяется устранению ее предпосылок, причин и условий появления. С гражданами проводится информационно-разъяснительная работа. Сотрудники Антикоррупционной службы следят за ходом реализации госпрограмм в разных сферах, а также работают специальные площадки, куда можно обратиться по факту дачи взятки и т. д. Основной упор в этой работе делается на открытость и прозрачность.

– В произведениях Абая особое внимание уделено вопросам меритократии. Он оценивал человека не по статусу, а по его качествам и отношению к труду. Насколько это актуально сегодня?

– Решение этого сложного вопроса следует искать в формуле Абая «полный человек». Словосочетание «полный человек» соответствует понятию а man of integrity на английском языке. Это характеристика тех, кто очень внимателен, уверен в себе, стремится к добру и созиданию. В этом смысле Абай объяснял это понятие уже в XIX веке. Он писал: «Ум, сила, сердце – держи равновесие, все это сделает тебя полноценным». Он обозначил, что помимо светлого ума и горячей энергии человек нуждается в открытом добром сердце. Это жизненная философия казахского народа. Президент Казахстана Касым-Жомарт

Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке» подчеркивает: «Я считаю, что концепция «полный человек» в самом деле должна стать основной в любой сфере нашей жизни, системе управления государством, образовании, бизнесе и семье».

Сейчас в Казахстане идет процесс политической модернизации. При поддержке Главы государства к власти пришло новое поколение руководителей, которые должны сочетать в себе передовой опыт с мудрыми заветами великого предка.

Что касается труда, то поэт боролся с иждивенчеством, глубоко проникал в психологические аспекты этого явления. Многие пороки и недостатки современников, подвергаемые Абаем критике и осмеянию, такие, например, как невежество, разгильдяйство, сутяжничество, интриги, сплетни, кляузы, клевета, лень, воровство и другие – прямой результат безделья, отлынивания от труда, игнорирования ремесла и других полезных для жизни занятий. Он призывал отказаться от этой психологии, пропагандируя трудолюбие, стремление к поиску знаний. «Чтобы жить в достатке, надо учиться ремеслу. Ремесленника, который трудится в поте лица и продает то, что сделал своими руками, можно считать лучшим из казахов».

Абай осмысливал высокую роль и значение труда в жизни человечества в его историческом развитии. Причину прогресса, успехов и достижений в области экономики и культуры он видел в честном труде ради блага человека, народа и Родины. «Ум и знания являются плодами трудовой деятельности человека».

Каждый гражданин должен понимать, что его труд напрямую влияет на продвижение экономики страны.

– Как переплетаются мысли Абая об образовании и воспитании с идеями современной образовательной системы?

– Абай призывал свой народ тянуться к знаниям и науке: «Лишь знаньем жив человек, лишь знаньем движется век!» Счастливое будущее он видел в обучении и развитии духовно-нравственных ценностей, а также в возможности становления личности. Личным примером он доказал, что самое главное при получении знаний – это огромное желание, способное преодолеть любые трудности.

Он уважал свой язык, при этом призывал изучать иностранные. Ведь, чтобы быть на передовой линии мирового развития, необходимо знание и понимание других культур. Это принесет двойное благополучие нашей стране. Этот принцип схож с программой трехъязычного образования, которая внедрена в Казахстане.

Воспитание в детях благородных человеческих качеств Абай также связывал с обучением, образованием и живым интересом к науке. В его обращении к детям и любовь, и надежда, и наставления молодому поколению. «О, дети, утешение моего сердца! Все, что я написал о человеческом характере и жизни, оставляю вам на память. Прочтите эти строки без равнодушия, и вы проникнетесь ко мне любовью. Стремление к истине и постижение ее рождаются высоким сознанием; сознание же человека определяется его человечностью, умом и интересом к науке».

Также Абай выступает в роли наставника для родителей. Ведь все зарождается в семье. Чтобы молодое поколение было благоразумным и образованным, нужно, чтобы старшее обладало мудростью и подавало пример. С этим посылом он обращается к родителям: «Не торопись женить и выделить сына в отдельную семью… Пожертвуй всем своим имуществом, если это требуется для учебы. Ничего нельзя жалеть ради того, чтобы из сына вышел человек. Не будет успокоения тебе, если сын останется невеждой, не будет счастлив он сам, и не будет от него блага народу».

– Какую роль великий мыслитель отводил самопознанию?

– Абай говорил о том, что в первую очередь мы должны познать самих себя. То есть прежде чем давать какие-то советы и наставления, учить, необходимо разобраться, что же у тебя внутри, к чему стремится твоя душа.

При изучении себя поэт задавался вопросом: «Что ты ищешь, моя душа? / Молви правду хотя бы раз / Ты тревожишь меня, спеша / Потолкуем с глазу на глаз». И к 28 годам он понимает, что его призвание быть не правителем и главой рода, а вести свой народ к просвещению, науке и литературе. Через осмысление внутреннего Я Абай находит дело всей своей жизни.

В век цифровых технологий, когда одна новация сменяет другую, особое внимание необходимо уделить изучению самого себя. Так, в школах введен предмет «Самопознание», который помогает наблюдать за собой, своими действиями и поступками. Знание о себе формируется постепенно, по мере познания внешнего мира.

Вообще, как показывает практика, наставления Абая очень своевременны и актуальны по сей день.

Татьяна Кравченко