Надежный фундамент

Семейчанам разъяснили, какие государственные программы помогут в приобретении жилья.

По информации заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Семея Дианы Шаяхметовой, в Семее в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 10739 семей. Среди очередников 403 многодетных семьи, 1654 неполных семьи, 1654 семьи, воспитывающих детей с особыми потребностями.

– В 2019 году жильем обеспечено 210 очередников. Из них 103 многодетных семьи, 27 детей-сирот, 86 представителей социально уязвимых слоев населения (неполные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, пенсионеры по возрасту, инвалиды 1-й и 2-й группы, а также лица, приравненные к участникам ВОВ), – сообщила Диана Шаяхметова. – По государственной жилищной программе «Нұрлы жер» в «Жилстройсбербанке» оформили жилье за счет собственных накоплений

12 очередников из списка бюджетных организаций.

В 2019 году выдано 20 жилищных сертификатов на сумму 20 млн тенге.

– Сертификаты предоставлены 14 многодетным семьям, четырем неполным семьям и два сертификата семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, – проинформировала Диана Шаяхметова.

Также заместитель руководителя отдела рассказала о причинах, по которым некоторые очередники не смогли принять участие в государственной программе «Бақытты отбасы». Одна из них – отказ в получении кредита в «Жилстройсбербанке».

– Чаще всего доходы семьи не соответствуют четко заявленным рамкам госпрограммы: не более

42 500 тенге на каждого члена семьи, – сообщила Диана Шаяхметова. – Также банк вынужден отказывать тем, у кого в прошлом была проблемная кредитная история либо не хватает средств для выплаты десяти процентов от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Согласно анализу за прошедший 2019 год бюджетные средства для выдачи жилищного сертификата выделяются в определенном размере, например: в 2019 году их выделили 20 семьям, получившим первичное жилье в микрорайоне Карагайлы.

Также Диана Шаяхметова рассказала, что по правилам программы для неполных семей необходимо истечение трёхлетнего срока с момента расторжения брака. Для многих очередников это тоже становится препятствием для участия в программе, в 2019 году таких обращений было 15.

Флора Левина

Семей