Награды героям в белых халатах

Награды за успешную борьбу с COVID-19 получили медицинские работники ВКО.

Награды вручили заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Как отметил Ералы Тугжанов, в ходе рабочей поездки столичная делегация посетила несколько объектов, в том числе межрайонную больницу района Алтай.

– Мы оценили условия, созданные в медицинском учреждении, – подчеркнул заместитель Премьер-Министра РК. – Здесь наблюдается много положительных изменений. Стоит отметить и профессиональную подготовку врачей, которые повышают свою квалификацию за рубежом. Все это – плоды усердного труда и поддержки со стороны областного руководства.

По словам министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, неплохие результаты в борьбе против коронавируса в первую очередь – заслуга медицинских работников.

– Как сказал Глава государства, пандемия продолжается. Впереди еще много работы. К счастью, у нас было время подготовиться к появлению COVID-19 в Казахстане. Оценивая опыт других стран, мы проводили

обучение медработников, – отметил Елжан Биртанов. – Сейчас все выявленные заболевшие получают необходимое лечение в полном объеме. В целом результаты положительные,

несмотря на то, что есть и тяжелые случаи.

Поблагодарив работников медицинской сферы региона за неустанный труд, спикеры приступили к награждению.

Так, награду «Отличник здравоохранения» получили врач-инфекционист Восточно-Казахстанской областной больницы Назигуль Сапаргалиева, фельд-

шер скорой помощи Восточно-Казахстанской областной станции скорой медицинской помощи Ернур Нурекенов и заведующая провизорным отделением Центра матери и ребенка Гульмира Дилдабекова.

Врач анестезиолог-реаниматолог областного Фтизиопульмонологического центра Оралбек Абилмажинов удостоился награды «За вклад в развитие здравоохранения». Кроме того, медицинской сестре областного Фтизиопульмонологического центра Назым Игисиновой вручили грамоту, а медицинской сестре Центра матери и ребенка Сабире Сексенбаевой – благодарственное письмо.

Гульжан Естаева