Наверстываем упущенное

Одиннадцать очков из двенадцати возможных набрали хоккеисты «Торпедо» за последние шесть игр. А нападающий Александр Шин первым в первенствах ВХЛ достиг рубежа в 300 результативных баллов.

Выездная китайская трилогия положила путь на исправление ситуации в турнирной таблице. Все три встречи не были проиграны в основное время. С командой «ОРДЖИ» вели 3:2, но не смогли удержать победный счет. А в овертайме хозяева оказались удачливее. Добытое очко пополнило копилку команды. С разгромным результатом – 6:1 – закончилось противостояние с КРС-БСУ. Взяли верх и над «Ценг Тоу».

В Поднебесной своим диспетчерским и снайперским мастерством блеснул старожил «Торпедо» Александр Шин, набравший по системе гол плюс пас 300-й результативный балл в регулярных чемпионатах ВХЛ. По этому показателю наш земляк вышел в лидеры.

Удачная игра команды на выезде не осталась незамеченной болельщиками. На встречу с «Дизелем» из Пензы во Дворец спорта им. Б. Александрова пришли 1250 зрителей.

И не пожалели. Матч получился очень тяжелым, никто не хотел уступать. На быстрый гол нападающего «Дизеля» Константина Забавина на седьмой минуте ответил торпедовец Дмитрий Громов. Ему ассистировал Стас Петросян из молодежной команды. Надо отметить, что заявленные хоккеисты из «Алтая» Герман Шапорев и Егор Софьин вносили свою живинку в игру. Молодежь демонстрировала хорошее катание, видение поля, скорость передвижения, бились, не жалея себя.

В первом отрезке матча соперники еще по разу отметились забитыми шайбами. У гостей отличился Александр Мокшанцев. В ходе стремительной атаки Иван Исаев открылся на синей линии, вошел в зону, бросил по воротам соперника, вратарь среагировал, к отскочившей шайбе первым успел Александр Тарасов – 2:2.

Второй период остался за гостями, сумевшими еще раз поразить ворота нашего голкипера Дениса Перевозчикова.

Главный тренер Алексей Ждахин меняет сочетание звеньев. И такая перетасовка дала свой результат. За 7 секунд до финальной сирены Ян Хоменко продрался на пятак и оказался в нужном месте. После броска Евгения Рымарева шайба рикошетом от клюшки Яна влетела в ворота – 3:3.

Игра перешла в овертайм. Вновь отличается Евгений Рымарев. На сей раз результативной передачей. Александр Тарасов точным броском забивает победный гол.

Не менее напряженным и захватывающим получилось противостояние с «Ладой» из Тольятти. К тому же в этой игре не смог принять участие Александр Шин. У форварда поднялась температура, поэтому тренерский штаб решил поставить Сергея Шестакова в звено к Евгению Рымареву и Денису Игнашину.

Уже на 3-й минуте матча гости остались в меньшинстве и торпедовцы образцово разыграли комбинацию, которую броском по пустым воротам завершил Никита Сироткин. На 54-й минуте Владимир Ершов переадресовал снаряд Евгению Рымареву. Лучший снайпер ВХЛ нынешнего сезона точным броском удвоил преимущество команды.

Предоставившийся «Торпедо» шанс вновь реализовать численное большинство обернулся пропущенной шайбой в собственные ворота. К счастью, последнее слово в игре осталось за хозяевами. Дмитрий Громов с Сергем Шестаковым сотворили третье взятие. Итог встречи – 3:1.

– «Лада» – это бренд российского хоккея, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Ждахин. – По составу и по игре команда очень серьезная, создавшая сегодня много моментов. Ребята молодцы! Редко я их хвалю. Бились друг за друга, старались компенсировать ошибки за счет самоотдачи.

Матч с ЦСК ВВС стал для «Торпедо» заключительным в 2019 году, и поэтому торпедовцы приложили максимум усилий, чтобы порадовать своих болельщиков красивой игрой и победой. И новогодний подарок получился – со счетом 8:0 были обыграны армейские хоккеисты.

В этой игре свои бомбардирские активы пополнили Александр Шин, забросивший две шайбы, Евгений Рымарев, сделавший голевую передачу. Отметились первыми голами приглашенные на игру Стас Петросян и Герман Шапорев из молодежной команды «Алтай».

– Впервые мы выиграли во всех трех матчах домашней серии, – отметил главный тренер ХК «Торпедо» Алексей Ждахин. – Хорошо завершать год в приподнятом настроении!

Камила Ботагамитова