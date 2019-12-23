Навели уют

В этом году в Восточном Казахстане реализовано 180 проектов по благоустройству на общую сумму 4 млрд 244 млн тенге.

По информации областного управления энергетики и ЖКХ, на эти средства провели расширение внутридворовых дорог, установку площадок street workout, детских площадок, благоустройство зон отдыха. В районных центрах и сельских округах оборудовали 31 мини-футбольную площадку, 37 детских игровых зон и 66 спортивных.

В Усть-Каменогорске 1 млрд тенге направили на благоустройство 12 дворовых комплексов. В проекты также включены работы по освещению, текущему и среднему ремонту дорог, благоустройству внутриквартальных проездов.

В Семее на сумму 1 млрд тенге проводилась реконструкция Центрального парка культуры и отдыха. В стоимость работ включены озеленение, устройство пешеходных дорожек, беседок, площадок для отдыха, спортивных тренажеров, теннисных кортов, МАФов, детских игровых площадок, установка наружного освещения, общественных туалетов, скейтодрома. Окончательный срок завершения реконструкции парка – 2020 год.

В других городах и селах области также были реализованы различные проекты по благоустройству. К примеру, в Аягозе появились гимнастический комплекс, площадка для баскетбола и турники. В селах, переведенных на четвертый уровень бюджета, было реализовано по два-три проекта.

Кристина Кирдяпкина

Фото из открытых источников