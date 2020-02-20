Мяч над сеткой

В селе Донское Уланского района прошел турнир по волейболу, посвященный памяти воина-интернационалиста Ермека Оразгалиева.

Участие в соревновании приняли преподаватели и родители в составе шести команд из сел Донского, Саратовки, Привольного, Гагарино и к/х «Багратион». Организаторами мероприятия стали преподаватели школы имени Т. Тохтарова села Донское и семья Ермека Оразгалиева.

– Для нас – это день единения и гордости, – отметил сын Ермека Оразгалиева Ернар Сакарбеков. – Мне хотелось, чтобы во время соревнований каждый участник вспомнил родного человека, которого, к сожалению, нет в живых, как это делает сейчас наша семья. Благодарю команды за спортивный дух и память о моем отце.

В упорной борьбе первое место заняла команда учителей школы имени Т. Тохтарова. Вторыми стали родители учащихся села Донское. Тройку лидеров замкнули преподаватели Восточно-Казахстанского сельскохозяйственного колледжа.

Также отметили лучших игроков турнира. Лучшим нападающим стал Камбар Байбатыров. В номинации лучший защитник – Алмара Газизова и Шеризан Закариянов, лучшие связующие – Владимир Потянов и Ерлан Газизов.

Камила Ботагамитова