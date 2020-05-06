Мягкий переход на «цифру»

Преподаватель открыл в смартфоне расписание занятий, проверил работы студентов, выставил им рейтинговые оценки, раздал новые задания. Вот так проходит процесс обучения в дистанционном формате.

То, что все учебные заведения страны в условиях действующего режима чрезвычайного положения смогли оперативно перевести образовательный процесс в дистанционный режим, свидетельствует об их готовности работать в этом формате и о достаточном уровне технических возможностей.

Напомним, в Послании Первого Президента РК – Елбасы

Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» говорится, что конкурентоспособность граждан и государства в целом будет во многом зависеть от использования передовых технологий. Как показало время, все это стало актуальным в текущей ситуации.

Восточному Казахстану есть чем гордиться. Планомерная работа в этом направлении началась несколько лет назад, и сразу же регион стал одним из лидеров в республике по внедрению электронного правительства. Как результат – в акиматах самых отдаленных населенных пунктов создали сайты, на которых можно найти любую информацию о днях приема населения руководителями, графике работы госорганов, новости, а также напрямую задать интересующий вопрос.

Активный переход на «цифру» начался во всех сферах – образовании, медицине, экономике, туризме, аграрном секторе, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве. Внедрялись современные проекты, создавались «умные города». С каждым годом все больше предприятий региона осуществляли переход на цифровизацию, что позволяло лучше конкурировать на рынке, получать более широкий доступ к ресурсам.

Благодаря программе «Цифровой Казахстан» университеты, колледжи, школы постепенно внедряли современные технологии в образовательный процесс.

– С 16 марта мы перевели наших студентов и преподавателей бакалавриата на дистанционную форму обучения посредством специального портала, – отметила проректор по стратегическому развитию и научной работе ВКГУ им. С. Аманжолова, кандидат педагогических наук Ирина Ровнякова – Более четырех тысяч образовательных дисциплин по рабочим учебным планам загружено в программу. Кроме того, размещен большой цифровой контент – материалы различных видеоконференций и видеолекций. Только кафедрам НВП, а также физкультуры и спорта потребовалось дополнительное время на выкладку практических занятий, таких как строевая подготовка или методология тренировочного процесса. В остальном мы оказались подготовлены на 100 процентов, ведь в университете уже более десяти лет успешно действует программа дистанционного обучения для лиц, получающих второе высшее образование, ребят с особыми образовательными потребностями, студентов, выезжающих за рубеж в рамках академической мобильности. Все эти наработки пригодились, платформа подошла для более семи тысяч студентов вуза, в том числе иностранных. Отработана схема и для тех, кто в силу разных причин не смог уехать домой и остался в общежитиях.

Интересный проект стартовал два года назад в Усть-Каменогорском высшем медицинском колледже, где впервые среди сузов города ввели формирование учебного расписания в электронном виде. Достаточно внести данные по дисциплинам, преподавателям, нагрузке педагогов, количеству часов теории и практики – и система сама автоматически сделает все расчеты: от выбора аудитории для всех групп и подгрупп до подсчета рейтинга учащихся, реестра прогулов.

– Раньше на столе у завуча лежали кипы бумаг, а на стене – огромное полотно с исправлениями, – говорит директор Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа Адлет Ахмадиев. – Теперь этой программой можно пользоваться даже с телефона. Это очень удобная гибкая платформа не только для завуча, но и для педагогов, студентов, родителей, даже бухгалтеров. Переход в формат электронного безбумажного колледжа, который мы начали осуществлять несколько лет назад, позволил нам мягко перестроить работу в действующем режиме ЧП. При этом мы стараемся сохранить добрые традиции нашего учебного заведения, которое в этом году отметит свое 85-летие.

По словам Адлета Ахмадиева, среди педагогов 70 процентов являются практикующими врачами, которые постоянно проходят курсы повышения квалификации. В учреждении, где почти 1000 студентов и более 190 преподавателей, треть из которых молодые специалисты, созданы все условия для развития так называемой модульной системы обучения, в том числе дистанционного. Лицензии, сертификаты и грамоты свидетельствуют о высоком уровне подготовки медработников, так необходимых стране.

Елена Пашке