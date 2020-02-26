Мягкая посадка

Из-за неисправности двигателя экипаж самолета совершил аварийную посадку в полутора километрах от аэропорта Усть-Каменогорска.

По сообщению Авиационной администрации РК самолет АН-2 ТОО «Авиакомпания Орлан-2000» выполнял рейс Усть-Каменогорск – Аксуат, чтобы экстренно эвакуировать из отдаленного района четырехмесячного малыша с пневмонией.

В полете обнаружилась неисправность двигателя, экипаж сообщил диспетчеру о нештатной ситуации. Судно стало терять мощность, командир экипажа направил самолет от населенного пункта, в сторону пустого поля и принял решение совершить аварийную посадку.

– 26 февраля около 13.00 в 10 километрах от поселка Прапорщиково при посадке самолета Ан-2 произошло возгорание двигателя. Произведена вынужденная аварийная посадка вне аэродрома. На борту находились пять человек. Жертв нет, – сообщили в КЧС МВД РК.

В социальных сетях моментально распространились видеоролики и фотографии с места происшествия.

– Мы ехали с детьми в школу, когда увидели, что самолет начал резко снижаться и явно не «дотягивал» до аэропорта, – делятся очевидцы. – Он жестко приземлился в снег, накренился, из двигателя повалил черный дым.

Несмотря на опасную посадку врач, фельдшер и три члена экипажа отделались ушибами. Также сообщается, что для эвакуации ребенка вместо АН-2 был отправлен вертолет.

– Членов экипажа и медицинских работников осмотрели наши специалисты, – отметил заместитель руководителя Регионального центра медицины катастроф ВКО Толеген Иманбаев. – В основном у пострадавших травмы средней степени тяжести, у одного диагностирована черепно-мозговая травма. В любом случае им необходимо пройти полноценное обследование, чтобы исключить возможные риски.

Все четверо доставлены в городскую больницу № 1 Усть-Каменогорска. Состояние пациентов оценивается как стабильное.

По данному факту Управлением по расследованию авиационного происшествия Министерства индустрии и инфраструктурного развития начато расследование.

Фото КЧС МВД РК