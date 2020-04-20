«Мы просто хотим помочь»

В рамках благотворительной акции Biz birgemiz активисты районного Дома дружбы провели акцию по раздаче медицинских масок жителям поселка Глубокое.

– В такой непростой период мы просто решили внести свой вклад и помочь односельчанам − говорит и.о. директора Дома дружбы Айгерим Намазбаева. – Наши сотрудники сшили более сотни многоразовых масок (детских и взрослых), которые мы совместно с председателем Совета матерей Розой Адильбаевой и волонтерами раздали многодетным семьям, матерям-одиночкам, малообеспеченным, ветеранам и труженикам тыла.

В этом благородном деле сотрудникам общественной организации помогли индивидуальные предприниматели и просто неравнодушные люди. Хозяйка магазина «Мечта» Людмила Шульгина и жительница Глубокого Елка Мауетхан снабдили швей тканью, а работница ТОО «Шахан-Ата» Гулбакыт Карабай сама пошила маски и принесла их для раздачи.

Готовые изделия волонтеры раздавали с напоминанием о том, как важно бережно относиться к своему здоровью, соблюдать гигиену и стараться реже посещать места массового скопления людей.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район