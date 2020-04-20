«Мы просто хотим помочь»

Вести из районов

В рамках благотворительной акции Biz birgemiz активисты районного Дома дружбы провели акцию по раздаче медицинских масок жителям поселка Глубокое. 

«Мы просто хотим помочь»

–  В такой непростой период мы просто решили внести свой вклад и помочь односельчанам  говорит и.о. директора Дома дружбы Айгерим Намазбаева. – Наши сотрудники сшили более сотни многоразовых масок (детских и взрослых), которые мы совместно с председателем Совета матерей Розой Адильбаевой и волонтерами раздали многодетным семьям, матерям-одиночкам, малообеспеченным, ветеранам и труженикам тыла. 

В этом благородном деле сотрудникам общественной организации помогли индивидуальные предприниматели и просто неравнодушные люди. Хозяйка магазина «Мечта» Людмила Шульгина и жительница Глубокого Елка Мауетхан снабдили швей тканью, а работница ТОО «Шахан-Ата» Гулбакыт Карабай сама пошила маски и принесла их для раздачи. 

Готовые изделия волонтеры раздавали с напоминанием о том, как важно бережно относиться к своему здоровью, соблюдать гигиену и стараться реже посещать места массового скопления людей. 

Бахыт Сарсембаева 

Глубоковский район 

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