Жители Риддера поддержали акцию «Біз біргеміз».

Риддерцы дружно подключились к акции по очистке территории от снега. В этом году январь выдался снежным. Поэтому после обильных снегопадов жителям города, особенно проживающим в частном секторе, пришлось нелегко. Сотрудники Молодежного ресурсного центра Риддера первыми запустили челлендж под хештегом #Бізбіргеміз, оказав помощь одиноко проживающим пенсионерам в частном секторе города.

В настоящее время к акции подключились не только государственные служащие, но и представители общественных объединений, работники предприятий и организаций всех форм собственности.

– Эта добрая, хорошая акция, мы помогли участнику войны А. И. Цикунову очистить придомовую территорию от снега и передали эстафету членам Montero/Рajero club Ridder, – сообщил руководитель автоклуба Subaru family Евгений Рыльский. – Уверен, что эту акцию поддержат не только жители нашего города. Глубоко символично, что она реализуется в наступившем Году волонтера.

Представители молодежной организации Риддера призвали всех неравнодушных горожан присоединиться к этой акции, оказать реальную помощь людям.

Марк Касымов

Риддер