В период чрезвычайного положения в стране члены профсоюза работников образования и науки Бородулихинского района присоединились к акции Biz birgemiz.

Сотрудники организации оказывают посильную помощь ветеранам педагогического труда, многодетным и малообеспеченным нуждающимся семьям.

На сегодняшний день 35 семей получили помощь на сумму 79 тысяч тенге. Также члены профсоюзной организации сшили и бесплатно раздали 237 медицинских масок.

– В это непростое время профсоюз образования делает всё возможное, чтобы помочь коллегам. Постоянно поддерживается связь между райкомом профсоюза, территориальным советом и председателями первичных организаций. В решении возникающих вопросов большую помощь оказывают руководитель территориального совета, юрист и специалисты. Только все вместе мы преодолеем трудности, – сообщили в организации.

Кристина Кирдяпкина

Бородулихинский район