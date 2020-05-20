Музыка юных сердец

В ВКГУ им. С. Аманжолова прошел дистанционный конкурс-фестиваль вокального мастерства «Абай и музыка – 2020».

В конкурсе, организованном кафедрой музыкального образования ВКГУ, участвовали 52 школьника из разных районов и городов области. Каждый из них должен был исполнить песню собственного сочинения либо другого автора, написанную на стихи поэта или произведение, посвященное Абаю, и снять этот музыкальный номер на видео. Использование конкурсантами музыкальных инструментов в качестве аккомпанемента также приветствовалось.

Творчество ребят оценивало компетентное жюри во главе с заслуженным деятелем культуры РК, профессором ВКГУ им. С. Аманжолова Альмирой Нургожиной. В первую очередь судьи обращали внимание на соответствие номера указанной тематике, исполнительское мастерство, артистичность и оригинальность. В результате определены лучшие из лучших, получившие наивысшую оценку по указанным критериям.

Согласно итогам регионального конкурса-фестиваля почетное третье место заняли Баян Кабдиева, Жасканат Аркашов (Абайский район) и Арина Николенко (Усть-Каменогорск). Второго места удостоились Айзере Газиз, Жигер Аркаш, Акерке Орынбекова (Абайский район), Асем Тусупканова (Жарминский район), Аймина Фархад (Семей), Богдан Жанабаев (Усть-Каменогорск). На высшей ступени пьедестала оказались Мадина Аймухамет, Чингисбай Хурманбай (Уланский район), Тогжан Турсынгазина (Абайский район) и Дастан Досжанов (Курчатов).

Всех конкурсантов и руководителей, оказавших им помощь в подготовке, наградили грамотами.

Ания Есмухамет