Музыка нас связала

Как поется в известной песне «На двоих одно сердце…», так и у солитсов группы Non Stop Антона и Ирины Барабаш все на двоих — семья, профессиональная деятельность и даже хобби.

О том, почему они решили связать свою жизнь с музыкой, Антон и Ирина поделились с читателями газеты «Рудный Алтай».

Ирина: – Я выросла в сельской местности – селе Чапаево района Алтай, у меня не было возможности заниматься музыкой профессионально. В нашем селе на базе Дома культуры работала детская студия. Девочки, с которыми мы играли во дворе, записались в вокальный кружок. Меня настолько это заинтересовало, что я сказала маме: «Хочу петь». На тот момент мне было четыре года. Стала заниматься и участвовать в различных конкурсах. Затем начались «гастроли» по району. В силу возраста, конечно, не понимала, насколько это здорово – выходить на сцену и радовать зрителя.

Когда пришло время выбирать профессию, не сомневалась, что хочу связать свою жизнь с музыкой. Поступила в Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных на дирижерско-хоровое отделение.

Антон: – У меня все намного проще. Я коренной устькаменогорец. В школе учился плохо и всегда «выезжал» за счет выступлений на концертах. Да и поступил как-то спонтанно, можно даже сказать, нечаянно – шел мимо и зашел в училище искусств. Сначала обучался режиссуре, потом перевелся на вокальное отделение к Вячеславу Ткачу. Очень благодарен ему за то, что он вложил в меня столько знаний и сил.

– Вы учились в одном учебном заведении, но на разных отделениях. Как познакомились?

Ирина: – Нас связала музыка. Антон учился на вокальном отделении на курс старше. Иногда вокалисты пели у нас в хоре, посещали наши занятия. Там мы впервые увидели друг друга. Потом он окончил училище и ждал меня, параллельно выступая в ансамбле русской песни «Ладушки». Через год мы вместе поступили в Алтайскую академию искусств в Барнауле (РФ) на отделение «Народный хор» на грант.

Антон: – Честно говоря, я поступал за компанию, потому что уже устал учиться. И меня, думаю, взяли из-за творческого конкурса – им нужен был мужской голос (улыбается). Как оказалось впоследствии – я один парень в коллективе.

– Как образовался вокальный дуэт Non Stop?

Антон: – Когда мы учились заочно в академии, меня пригласили работать в городской отдел культуры, а Ира преподавала музыку в школе.

Позже предложил ей работать вместе, быть на одной волне. С того времени мы являемся музыкальными работниками в культурно-досуговом центре «Өскемен әуендері» акимата Усть-Каменогорска, принимаем участие в городских тематических мероприятиях.

Параллельно возникла идея создания группы. Захотелось заниматься любимым делом не только на работе.

– В каком музыкальном направлении вы работаете?

Ирина: – Эстрадные песни и поп-музыка.

– На каких языках исполняете песни?

– Ирина: – На русском, казахском языках, есть пара песен на португальском и молдавском. Вообще, в городе мы стали известны тем, что поем казахские песни. К нам подходят и говорят, что это здорово, так держать! В наших планах – исполнение песен на английском языке.

– Есть ли у вас композиция-фаворит?

Ирина: – Конечно! Их две – стилизованная на современный лад песня «Бәрі жақсы болады» и «Хуторянка».

– Расскажите о своем первом концерте.

Ирина: – У нас с мужем было несколько подготовленных новогодних песен, но мы еще не выступали с ними. Получилось так, что кто-то из артистов не приехал и попросили спеть нас. Это был наш дебют. Можно сказать, что с этого и началась деятельность группы.

– Случались ли на концертах курьезные случаи?

Ирина: – Конечно. Нас пригласили в Бакырчик на День шахтера. Мы готовились к этому мероприятию, подбирали соответствующий образ. Перед концертом выяснилось, что я забыла свой наряд. А скоро выход. Пришлось импровизировать и надевать вещи мужа (смеется).

– Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать профессиональный артист?

Антон: – В первую очередь артист должен быть дисциплинированным, иметь внутри себя стержень, здраво воспринимать критику, потому что всем нравиться невозможно.

Ирина: – Обязательно должно быть чувство юмора, потому что в нашей профессии без этого никак.

– В чем заключается секрет успеха?

Антон: – На мой взгляд, секрет успеха в том, что тебя хотят видеть и слышать, наслаждаться песнями в твоем исполнении. Для артиста это лучшая награда.

Ирина: – Чтобы стать успешным, необходимо постоянно работать над собой, своим репертуаром. Нужно постоянно быть в гуще событий, изучать новинки.

Считаю, наш дуэт интересен тем, что мы не просто певцы, которые выступают вместе, но еще муж и жена. Я не могу без мужа, а он – без меня. Его успех – это мой успех, и наоборот. В этом наша изюминка.

– Сталкивались ли вы с творческим кризисом?

Ирина: – Бывает состояние усталости, когда хочется все бросить и ничем не заниматься. Но это, к счастью, быстро проходит.

– В чем вы черпаете

вдохновение в такие моменты?

Антон: – Мы на несколько дней уезжаем в деревню к родителям. Смена обстановки помогает восстановить эмо-

циональное состояние. Происходит перезагрузка, появляются новые идеи.

Ирина: – Стимулируют успехи других коллективов. Возникают мысли, что и ты можешь придумать что-то креативное. Если услышу какую-нибудь крутую песню, сразу появляется желание поработать с ней.

– Что для вас значит музыка?

Ирина: – Это наша жизнь, как бы громко это ни звучало.

Антон: – Музыкант – это не профессия, это образ жизни. Не бывает такого, что ты пришел с работы и забыл о музыке. В голове всегда витают мысли о ней.

– Какие у вас творческие планы на предстоящий год?

Антон: – В этом году отмечается 175-летие Абая, и мы, как представители культуры, планируем различные мероприятия: чтения, концерты, выездные экскурсии на родину Абая, конкурсы и т. д. Ведь Абай – великий философ и просветитель, сделавший очень многое для процветания казахского народа. Его заслуги трудно переоценить.

Ирина: – Мы с детства воспитывались на его произведениях. Многие его стихотворения положены на музыку. Мне посчастливилось некоторые из них исполнить на сцене.

– Что вы пожелаете начинающим вокалистам?

Антон: – Любая профессиональная деятельность начинается с самодеятельности, поэтому если у вас есть желание творить – дерзайте и никого не слушайте. Единственное, будьте готовы к тому, что на это нужно потратить силы и время. Но результат того стоит. Желаем успехов в начинаниях.

Татьяна Кравченко