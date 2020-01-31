В Восточно-Казахстанском музее искусств открылась выставка, посвященная юбилею Абая Кунанбайулы.

На выставке «Мудрость, ведущая сквозь века» вниманию зрителей представлена почти вся фондовая коллекция иллюстраций произведений Абая, а также его портретов. Своими живописными и графическими работами художникам удалось всесторонне раскрыть образ выдающегося поэта и просветителя.

– Нашей задачей было рассказать подрастающему поколению о творчестве Абая Кунанбайулы с помощью изобразительного искусства. Думаю, что необходимо продолжить детальное изучение его произведений, ведь еще так много скрытых от нашего взора мыслей, – поделилась директор областного музея искусств Бекайым Уябаева. – В каждом слове поэта была вера в светлое будущее. Нам следует придерживаться его наставлений и постоянно работать над собой.

Особое внимание посетителей вернисажа заслужили картины члена Союза художников РК Николая Аштемы. Работы художника раскрывают многогранность личности известного философа. В картине «Первые стихи, первые песни» Абай предстает перед нами как молодой поэт, обучающийся в медресе. Его образ в более зрелом возрасте можно увидеть в следующей работе мастера «Мудрость поэта». Художнику удалось изобразить мыслителя и в некой мистической форме на полотне «Свет времени. Абай», а также создать монументальный портрет «Мечты о Родине. Абай», обобщающий все характерные черты главного героя.

– Когда я впервые приехал в Казахстан, мало что знал об этой стране. Но когда начал изучать его историю и литературу, понял, что это очень интересно. Один из выдающихся сынов народа – Абай. Я начал рисовать его портреты. Чтобы написать картину, мало знать биографию поэта, надо видеть его внутренний мир, потому что художник стремится передать не внешнее сходство, а душу. Для этого я прочитал роман-эпопею «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Читал с большим интересом, – сказал Николай Аштема.

Стоит отметить, большая часть выставленных картин выполнена в реалистичной манере. Среди них своей авангардной подачей образа Абая выделяется работа Талгата Татиева «Тау мүсін» («Изваяние»). В самом центре полотна изображена монолитная, поданная со спины фигура Абая, вокруг – необычные орнаменты и символы, описывающие духовный мир поэта.

Интересными для посетителей музея будут работы классиков казахстанского изобразительного искусства. В том числе эскизы Абдрашита Сыдыханова к фильму «Путь Абая», линогравюра Исатая Исабаева «Мухтар

Ауэзов». Также взгляд зрителей к себе приковывают работы молодых художников: портрет Шакарима, выполненный Анар Аубакир из Павлодара, образ юного Абая, который перенес на холст Мади Кайырхан.

Любителям пейзажа, в свою очередь, придется по вкусу картина маслом члена Союза художников РК Ержана Турганбаева. Искусно изобразить просторы Чингизтау художнику удалось благодаря поездке в Абайский район в 2014 году в рамках областного пленэра.

– В ходе таких поездок художник может получить недостающую информацию, которую он будет в перспективе применять в своих работах. До этого у меня были попытки нарисовать образ Абая, но ничего не получилось, не хватало важных сведений. Тем более до того момента я ни разу не был на родине философа. Побывав там, я понял, что у этого места есть особая энергетика, которую больше нигде нельзя уловить, – подчеркнул Ержан Турганбаев.

Также на выставке представлен «Портрет Абая» Нурбулана Утепбаева, который попытался максимально точно передать изображение мыслителя, запечатленное на его прижизненных фотографиях. Галым Каржасов воссоздал образ поэта на своем живописном полотне «Загадочный человек», а Алибек Шоканов постарался создать лирическую трактовку портрета, взяв за основу стихотворение Абая «Желсіз түнде жарық ай».

– В этом году я заканчиваю свое обучение в детской художественной школе «Жулдыз». Моя дипломная работа посвящена Абаю. Посетила эту выставку, чтобы вдохновиться картинами мастеров. Они помогут мне выполнить работу более точно. Выставка колоритная, здесь собраны разные творения. Есть и стилизация, и реализм, они выгодно друг друга дополняют, – считает юный художник Юлия Исаева.

По словам директора детской художественной школы «Жулдыз» Дархана Касенова, выпускники нынешнего года, обучающиеся на отделении изобразительного искусства, готовятся к собственной выставке, посвященной также юбилейной дате. Это знаменательное событие планируют провести летом в стенах Восточно-Казахстанского музея искусств.

Невероятной красоты творения изобразительного искусства – это еще не все, чем может порадовать жителей Усть-Каменогорска областной музей. Сотрудники этого культурного учреждения всегда готовы удивить своих посетителей интересными новшествами. Так случилось и в этот раз. Специально для выставки музей искусств организовал челлендж «Образ Абая в изобразительном искусстве», участникам которого нужно было выразить свои мысли о картинах Галыма Каржасова и Ержана Турганбаева. Среди участников были представители разных специальностей – молодые художники, журналисты, строители и военнослужащие.

– Челлендж – новая форма музейной работы, которая позволит нашим выставкам выйти в виртуальное пространство. Музею очень важно иметь непосредственную связь с любителями искусства. Все-таки художники пишут картины не для искусствоведов, а для народа, – сказала специалист экспозиционно-выставочного сектора Лариса Мартынова.

По словам директора областного музея искусств, на этом сюрпризы для почитателей искусства не заканчиваются. В марте в стенах ВКМИ откроется еще одна выставка, посвященная 175-летию Абая Кунанбайулы. Бекайым

Уябаева отмечает, что подобные культурные мероприятия будут проходить не только в течение 2020 года.

Также музей планирует провести масштабный конкурс в рамках Года волонтера. Как известно, с 28 июля по

11 августа в области пройдет международный пленэр «Біз таныған Абай». Художники из разных стран мира посетят родину великого поэта и по итогам пленэра смогут создать свое уникальное произведение. В работе им будет необходима помощь волонтеров. Добровольцами могут стать молодые люди от 18 до 40 лет, владеющие казахским, русским и английским языками. Победитель конкурса волонтеров получит денежный приз.

Выставка «Мудрость, ведущая сквозь века» продлится до конца февраля.

Гульжан Естаева

Тлеубек Шаяхмет