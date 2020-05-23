В Глубоковском районе определили самые творческие и дружные семьи.

Семья – самое дорогое, что есть у каждого человека. Укоренившиеся традиции невидимыми нитями скрепляют всех ее представителей, делают семью уникальной, непохожей на другие. Жителям Глубоковского района предложили в рамках онлайн-конкурса познакомить земляков с особенностями своих ячеек общества.

На участие в онлайн конкурсе «Моя семья – моя гордость», организованном районным Домом дружбы, заявки подали пять семей. Они креативно подошли к каждому этапу, рассказав о традициях, хобби, любимых домашних питомцах. Показали фотографии, записали на видео исполнение любимых семейных песен, поделились секретами приготовления фирменных блюд.

По словам директора Дома дружбы Айгерим Намазбаевой, необычный формат проведения конкурса не изменил его главной цели – укрепления в современном обществе семейных ценностей, сохранения традиций и самобытности каждой семьи.

Победителей конкурса определили путем голосования пользователей популярных социальных сетей. Призерами стали четыре семьи – Базакановых из села Быструха, Горбаневых из села Секисовка, Каирбековых из поселка Глубокое, Тыныштыкбаевых из села Перевальное.

Большего всего лайков от пользователей набрала семья Каирбековых. Но организаторы решили, что все достойны поощрения, поэтому всем конкурсантам вручили грамоты и памятные подарки.

– Участники подошли к выполнению задания творчески, поэтому их презентации получились неповторимыми и интересными, – отмечает Айгерим Намазбаева.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район