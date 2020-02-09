Мост вместо парома

К реализации грандиозного проекта – строительству моста через Бухтарминское водохранилище приступят во втором квартале текущего года.

Потребность в нем существует уже много лет, да и сама идея строительства моста через Бухтарминское водохранилище обсуждается уже немало времени. Отсутствие стабильной переправы сказывается на жизни населения Курчумского района, ведь старый паром не самый надежный способ попасть на другой берег. В последнее время из-за сильного износа этого водного средства передвижения проблемы с транспортировкой возникали очень часто. Образовывались длинные очереди из желающих переправиться на другой берег.

В сентябре прошлого года на эту проблему обратил внимание Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что более 20 тысяч жителей Курчумского района пользуются паромом, построенным 50 лет назад. Он поручил Правительству и акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову рассмотреть вопрос о финансировании строительства моста через Бухтарминское водохранилище.

Хорошие для восточноказахстанцев новости не заставили себя долго ждать. Строительство моста начнется уже в этом году. Он будет расположен в самом узком месте Бухтарминского водохранилища, неподалёку от села Куйган. Протяженность моста составит 1300 метров, строительство подъездных путей (в сторону села Куйган по правому берегу – 2,5 км) заложено в проект.

– По поручению акима области Даниала Ахметова разработана проектно-сметная документация, – сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов. – Стоимость реа-

лизации проекта составит 30,2 млрд тенге.

Порядка 90 процентов средств на реализацию проекта поступит из республиканского бюджета. Пока решается вопрос с финансированием, чтобы не терять времени, из областного бюджета направлено 500 млн тенге на проведение подготовительных работ по обустройству строительного участка и мобилизации техники.

Также Нуржан Жумадилов сообщил, что заявку на выделение 5 млрд тенге из республиканского бюджета уже подали в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, в Комитет автомобильных дорог.

– Этот вопрос будет рассмотрен в марте. Комитет заверил, что финансирование начнется уже в этом году, – отметил он. – Сейчас областное Управление госзакупок и коммунальной собственности готовит документацию для проведения конкурса, по итогам которого определится подрядчик. Конкурс объявят до 10 февраля, процедуры по нему будут проходить примерно 45 дней, потом последует оформление договоров. То есть работы начнутся примерно через два месяца.

Срок реализации проекта – три года, точнее 36 месяцев с момента заключения договора. Если стройку начнут в первой половине этого года, то ее должны завершить к лету 2023 года.

– Также потребуется строительство дороги от Казнаковской переправы в сторону села Куйган, порядка 15-16 км, – уточнил Нуржан Жумадилов. – Конкурс на подготовку технико-экономического обоснования строительства дороги проходит отдельно. Пока будет строиться мост, одновременно будет прокладываться подъездная трасса.

По данным мониторинга областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в месяц через Казнаковскую переправу в среднем проходило около 10 тысяч автомобилей.

– Когда появится мост, то интенсивность движения транспорта в этом направлении увеличится в разы, – считает Нуржан Жумадилов. – В него включатся транспортные потоки со стороны Зайсанского, Курчумского и Катон-Карагайского районов. Есть вероятность, что проезд по мосту сделают платным. Пока этот вопрос не рассматривался. Но я думаю, что введение определенной, символической оплаты за проезд будет оправдано. Мост большой и на его содержание тоже потребуются средства.

Возможно, такое нововведение понравится не всем водителям. Однако подобная практика эффективно зарекомендовала себя не только в других государствах, но и на некоторых участках казахстанских трасс республиканского значения. Как отмечают автолюбители, ездить по ним гораздо комфортнее. К тому же это позволит уменьшить нагрузку и избежать пробок и заторов на новом мосту.

Дамир Омаров

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