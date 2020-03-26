Монолог батыра

Рухани жаңғыру

Творческая встреча с писателем-историком Алдияром Аубакировым, посвященная выходу в свет его новой книги «Родные берега. Страницы истории края», состоялась в Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке в начале марта.

Монолог батыра

Поддержать автора пришли члены областного литературного объединения «Звено Алтая», читатели библиотеки, друзья заслуженного работника культуры Казахстана, члена Союза писателей России, краеведа и архивиста Алдияра Аубакирова.

Писатель Геннадий Пуссеп представил автора, который выпустил уже больше десяти книг на казахском и русском языках, написанных не столько пером, сколько сердцем. Вместе они много лет несут творческое наследие художников, композиторов и исполнителей области в народ, являясь членами рабочей экспертной группы по духовному согласию при Общественном совете ВКО.

Секретарь ВК областного маслихатата Владимир Головатюк отметил большой вклад автора в развитие культуры, ведь Алдияр Аубакиров думает на казахском, но пишет на русском языке, и его произведения трогают за душу.

В новой книге идет речь о непростом становлении «земли Казахии», поисках автора в архивах Казахстана и России, в частности Омска, Томска, Москвы, достоверных источников обретения исторических берегов нашего региона.

Много говорится о Наймане Кетбуке, герое одного из крупнейших и значительных в прошлом племен казахов – кипчаков XIII века и о судьбе двенадцатого потомка Жарылгап батыре. К слову, сам автор, уроженец Уланского района, является потомком Жарылгап батыра.

Монолог батыра

– Восток Великой казахской степи так же богат батырами, как и другие ее стороны, – подчеркнул автор. – О замечательном полководце, легендарном воине Кетбуке писали Николай Гумилев, Мухтар Магауин и многие другие. В последнем бою Кетбука вышел с 20-тысячным войском против 120-тысячной рати. К слову, этому судьбоносному событию посвящена картина нашего земляка, знаменитого художника Кайсана Кадырбекова «Кетбука-нойон. Последняя битва в песках Назарета».

Благодаря информационным материалам, привезенным писателем из Турции, гости увидели уникальные фотографии, яркие эпизоды киноленты о Кетбуке, отрывки спектакля. К слову, один из театральных фрагментов говорил о древней легенде. Так, Чингисхан повелел любого, кто скажет о смерти его сына Жошы, подвергнуть наказанию. Эту опасную миссию взял на себя Кетбука жырау. Он начал с вопросов: «Кто очистит море, помутневшее у истоков? Кто посадит на место дерево, поваленное с корнем?» А затем исполнил ставший позже знаменитым кюй «Ақсақ құлан – Жошы хан». Так как именно домбра дала знать о несчастье, разгневанный владыка приказал залить в нее горячий свинец. От этого появилось маленькое отверстие, но инструмент зазвучал мелодичнее.

Несомненно, новая книга А. Аубакирова вызовет интерес у читающей аудитории, так как в нее включены фрагменты редких архивных документов, исторических карт, маршрутов экспедиций, а также факсимильное издание повести «КИРГИЗЪ» польского писателя Густава Зелинского в переводе Григория Гребенщикова.

Обзор книжной выставки, на которой были представлены другие произведения автора, также дал присутствующим возможность получить ответы на многие вопросы, ведь литература, как зеркало, отражает жизнь.

Ева Ким

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