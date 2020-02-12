Молодёжь придёт на помощь

Молодежь региона активно включилась в волонтерское движение.

Так, в Восточном Казахстане в рамках акции «Біргеміз» прошел ряд благотворительных мероприятий социальной направленности. К примеру, в селе Ахмирово активисты волонтерского движения «Мейірім» колледжа КАСУ помогли в очистке снега многодетным семьям, а также одиноко проживающим пенсионерам и другим социально уязвимым слоям населения. К примеру, в семье Молдир Маргарап семеро детей, в том числе один ребенок с особыми потребностями. Убирать вовремя сугробы членам семьи непросто, поэтому они с благодарностью отнеслись к помощи молодежи.

– Добрые дела всегда будут актуальны, потому что бескорыстная помощь отличает цивилизованное и демократическое общество, – говорит директор Молодежного ресурсного центра Усть-Каменогорска Ринад Ахметжанов. – Молодежные центры городов и районов взяли на себя почетную обязанность шефствовать над многодетными семьями, стариками, инвалидами.

Аналогичные акции состоялись в Шолпанском сельском округе Урджарского района – с участием активистов Jas Otan, в Семее – при содействии неравнодушных студентов из «Лиги добра» педагогического колледжа им. М. Ауэзова, а также в Зайсане и других населенных пунктах региона.

По словам волонтера Ильи Казакова, в Глубоковском районе акция «Делай добро!» проводится еженедельно и добровольцы совместно с жас-отановцами с начала года охватили заботой и вниманием уже более 20 семей.

Немало челленджей провели ребята из числа активной молодежи Тарбагатайского и Бескарагайского районов, помогая труженикам тыла, ветеранам, людям с особыми потребностями. По мнению волонтеров, счастливые глаза людей – лучшая награда для них.

Ева Ким