Молодые и милосердные

Молодежным ресурсным центром Курчумского района организована благотворительная акция в поддержку многодетных и малообеспеченных семей.

Специалисты центра и волонтеры организовали сбор средств, на которые закуплены продуктовые наборы, включающие подсолнечное масло, вермишель, гречку, сахар, печенье. Кроме этого, наборы пополнились гигиеническими средствами – мылом, стиральным порошком, а также защитными масками.

Одним из получателей таких благотворительных наборов стала жительница села Сарыолен, которая по воле судьбы воспитывает в одиночку своих двух внучек. Еще одна нуждающаяся семья, которую обрадовали в тот день своим визитом волонтеры, проживает в селе Алгабас. В этой семье отец один воспитывает четверых детей.

По информации специалистов Молодежного ресурсного центра, подобные акции найдут свое продолжение.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район

Фото иллюстрационнное