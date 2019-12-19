Молодежь ведет дебаты

Эмоционально, жарко, а главное, с пользой прошли в Усть-Каменогорске молодежные дебаты на Кубок областного филиала партии Nur Otan.

Дискуссии, организованные ВКОФ Молодежного крыла Jas Otan, были посвящены Дню независимости Республики Казахстан.

Более сотни целеустремленных молодых людей – студенты вузов и колледжей, учащиеся старших классов – получили возможность высказать свою точку зрения и отстоять ее перед оппонентами. Диалоговой площадкой выступил Усть-Каменогорский высший политехнический колледж.

По традиции стороны представляли парламент и оппозицию. Ребятам удалось привести немало веских аргументов в пользу того, что на нынешнем этапе Казахстан состоялся как независимое государство. Вместе с аргументами участники дебатов представляли жюри доказательства, факты, цитаты, статистические данные, поддерживающие их позицию.

Спикеры также предлагали свои механизмы дальнейшего совершенствования экономики, культуры и науки страны.

Председатель ВКОФ Молодежного крыла Jas Otan Маржан Бахыткызы отмечает, что подобные дебаты – это не только интеллектуальные соревнования, но и образовательная технология, которая является мощным стимулом для личностного роста молодежи.

– Дебаты дают ребятам практику публичного выступления, умение мыслить логически, расширяют кругозор и эрудицию, – говорит она. – В дальнейшем дебатеры становятся грамотными специалистами, способными отстаивать свои идеи и мотивировать младшее поколение быть активными.

Тема дебатов 2019 года не оставила равнодушными никого. Дискуссия, состоявшая из двух туров, длилась более восьми часов. Участники убеждали, отстаивая свою позицию, красиво противостояли оппонентам, предлагали нестандартные пути решения актуальных вопросов.

Жюри предстояла нелегкая задача – выбрать победителей. Выступления молодых людей оценивались по таким критериям, как доказательность, полнота ответов, логика построения речи, культура дискуссии и так далее.

В итоге лучшим спикером областного турнира признана Нурбакыт Исахан (Медицинский университет Семея); в номинации «Лучшая попытка» победила Аяулым Турсынбаева (Финансово-экономический колледж им. Байсеитова Семей).

Первое место также досталось семейчанам, его разделили студенты Государственного университета им. Шакарима Елдос Оразханов и Мират Рустемулы.

Второе место присуждено студентам ВКГУ им. С. Аманжолова Арай Панабек и Нуржау Акбару, третье – ораторам из Медицинского университета Семея Елдару Азамату и Нурбакыт Исахан.

Бахыт Сарсембаева

Фото Дмитрия Франчука