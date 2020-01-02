Модный приговор от Индиры Сарсебаевой

Совсем скоро наступит главная ночь года, а ее, как известно, нужно встречать во всеоружии. В нашем материале – рекомендации от известного усть-каменогорского стилиста и визажиста Индиры Сарсебаевой.

Наша героиня сначала работала в офисе, но быстро поняла, что ее призвание – помогать другим найти себя и свой неповторимый стиль. Так она пришла в мир моды и красоты и теперь консультирует по вопросам: что надеть и где купить.

– Как Вы понимаете, какой стиль подходит тому или иному человеку?

– Если встречаюсь с человеком лично, то исхожу из его образа жизни, вкусов и предпочтений. Обязательный акцент делаю на внутреннем состоянии. Если же это онлайн-консультация, то стиль подбирается соответственно запросу клиента, то есть какой месседж (послание) он хочет передать миру своей одеждой. От этого и отталкиваюсь. У меня очень сильно развито чувство эмпатии и интуиция, поэтому, как правило, я не ошибаюсь. Через несколько минут общения уже понимаю, какой передо мной человек и как он хочет выглядеть.

– Что значит для Вас быть стильной?

– Быть стильной – это, прежде всего, быть индивидуальной, уметь при помощи внешних атрибутов раскрыть свой внутренний мир, показать, какая ты на самом деле. Важнее иметь свой неповторимый стиль, чем быть модной.

– Расскажите, что такое базовый гардероб и какие вещи должны в него входить?

– Это основа, костяк всего гардероба. Во-первых, такие вещи должны быть качественными, чтобы прослужить несколько сезонов. Во-вторых – универсальными, сочетаться как между собой, так и с другими вещами ярких оттенков. У каждого своя так называемая база. Невозможно однозначно сказать, что базовые вещи – это футболка и джинсы. Все зависит от того, чем человек занимается. Например, базовый гардероб мамы в декрете будет отличаться от гардероба бизнес-леди.

– Как подобрать одежду к определенному типу фигуры?

– Если вкратце, то у каждого человека есть свои пропорции. Важно подчеркивать достоинства и «ретушировать» недостатки. К примеру, если у вас тип фигуры «груша», то акцент нужно делать на верхней части тела – объемные рукава, широкие плечи, возможны воротник или открытое декольте. При этом низ выбираем однотонный, без аляпистых принтов. Если у вас широкие плечи, большая грудь, но стройные ноги, то советую акцентировать внимание на ногах.

– Расскажите об основных трендах зимы 2019–2020.

– Если в глобальном масштабе, то это отказ от натурального меха. Многие крупные бренды исключили изделия из меха и кожи. В связи с этим из верхней одежды сейчас в тренде экошубы, пуховики, дубленки.

В общем, для предстоящего года характерен минимализм. Чем проще наряд, тем стильнее.

– Какая цветовая гамма актуальна для встречи Нового года?

– Для предстоящего года Крысы актуальны металлические оттенки. По мнению экспертов института Pantone, цвет следующего года – синий. Поэтому встречать Новый год можно в оттенках синего, голубого, василькового с переходом в серебро, золото, беж. То есть ближе к натуральным цветам.

– Что посоветуете надеть на новогодний праздник?

– Как стилист, не могу не сказать о том, что праздничный наряд лучше выбрать функциональный, чтобы потом надеть в повседневной жизни. Это могут быть широкие однотонные брюки-палаццо в пол на высокой посадке. С ними гармонично сочетается блестящий, ажурный или с объемными рукавами и воротником жабо топ или блуза. Другой вариант – юбка миди с пайетками, посадка – средняя или высокая.

Среди фасонов сейчас в моде: платья с запахом; платья-рубашки на пуговицах; мини-платья в формате «платье-пиджак» с английским воротником, лацканами, пуговицами, на талии прекрасно будет смотреться широкий ремень; мини-платья из экокожи с объемными рукавами и прямоугольным вырезом, а также платья прямого кроя.

Из тканей в приоритете – бархат, атлас, кружево.

– Какая обувь будет сочетаться с новогодним нарядом?

– Сейчас очень актуален микс стилей, когда ты совмещаешь в одном образе и женственное, и брутальное. Поэтому вполне возможно надеть платье с кедами. Почему бы и нет?! А если говорить о модной обуви для вечеринок, то универсальной является musthave (то есть та обувь, которая обязательно должна быть в вашем гардеробе). Это лодочки. В теплое время года – бежевых тонов, в холодное – бордового, шоколадного или черного цветов с заостренным носом. Высота каблука не выше 10 сантиметров либо каблук kitten heеl (тонкий каблучок до 5 см).

– Какие рекомендации Вы бы дали по нанесению новогоднего макияжа и укладке волос?

– Важно соблюсти правило натуральности, быть естественной. Сейчас модны небрежные локоны или пучок из локонов либо выпрямленные волосы, уложенные назад. Но при этом должно возникать ощущение легкости, не стоит увлекаться «спецэффектами». Помните, вы красивая сама по себе.

В макияже основной акцент делаем на кожу, тон должен быть идеальный. Второе, на что следует обратить внимание, – это брови. Никакой графичности, они должны быть натуральными. Третье – это губы, лучше подобрать помаду в нюдовых оттенках, которые похожи на естественный цвет ваших губ. Если следовать рекомендациям – вы станете королевой новогодней ночи и восторженные взгляды окружающих вам обеспечены.

– И последние штрихи… Какие аксессуары дополнят праздничный образ?

– Сейчас огромный выбор аксессуаров. Для новогодних вечеров подойдут объемные, удлиненные или геометрические серьги, так скажем, массивные. Также актуальны широкие ободки. Они могут быть из жемчуга или бархатные со стразами. На талию – пояса, широкие ремни, микс ремней или цепей. Также сообщаю для любительниц баски – они снова в моде! Главное – не переусердствовать, не стоит копировать новогоднюю елку.

– Что Вы пожелаете читателям «Рудного Алтая» в преддверии Нового года?

– Желаю, чтобы в Новом году исполнились самые заветные мечты. Чтобы каждая девушка нашла свой стиль, умело внедряла модные тренды в гардероб, сохраняя при этом индивидуальность и неповторимость. Надеюсь, мои советы в этом помогут.

Татьяна Кравченко