Много рек, столько же угроз

Большая вода для курчумцев, особенно проживающих близ водоемов, – явление хорошо знакомое и не однажды приносившее серьезные проблемы.

Дело в том, что территория района является одной из самых водонасыщенных в Восточном Казахстане.

По информации, представленной специалистами по ЧС акимата Курчумского района, из большого числа местных рек и речушек к наиболее паводкоопасным относятся: Сарыозек, Калжыр, Маралды, Кайыңды, Курчум, Черный Иртыш, Кара Қаба и Калғуты. Дополняет этот список еще один потенциально опасный объект, которым является водохранилище села Маркаколь. На берегах этих водоемов расположены полтора десятка населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне подтоплений. В их числе – районный центр Курчум, Барак батыр, Бирлик, Бурабай, Маралды и др. В зоне возможного подтопления находятся 534 домостроения, в которых проживают 6223 человека.

Руководством района утвержден комплексный план мероприятий, направленный на предотвращение возможного ущерба населенным пунктам и их жителям в ходе весеннего половодья. В случае прорыва большой водой существующих дамб и подтопления сел, люди будут эвакуированы в здания действующих школ, которые станут на время эвакуационнными пунктами. Кроме этого, подготовлены 12 полевых палаток, способных принять людей. Для их транспортировки до эвакопунктов подготовлено 11 автобусов. Сформирован резервный отряд техники из 134 единиц. Подготовлено 100 тонн инертного материала, 3000 штук мешкотары, 10 тонн горюче-смазочных материалов, 24 мотопомпы для откачки воды.

В рамках плана антипаводковых мероприятий из районного бюджета выделено 6 млн 498 тыс. тенге на случай возникновения ЧС. Кроме того, направлена заявка на выделение 2 млн 442 тыс. тенге из областного чрезвычайного фонда для проведения взрывных работ на реках района.

В текущем году запланировано углубление и очистка русла реки Курчум в ее части, прилегающей к селу Топтерек. Аналогичные работы будут проведены близ села Маралды.

Весна 2020 года должна стать знаменательной для жителей небольшого прибрежного села Топтерек. Дело в том, что паводковые воды речки Омеш неоднократно разрушали мост, соединяющий это село с районом. Минувшей весной смирный в другое время года Омеш наполнился стремительными потоками, которые размыли грунтовое основание моста. В результате, он стал опасен для передвижения техники и был закрыт. Руководство района приняло решение наладить переправу транспортных средств в нижнем течении реки на мелководном участке. Для этого была произведена отсыпка гравием дна реки и последующая его планировка грейдером. Переправа стала действующей для жителей Топтерека. Однако необходимость возведения моста сохранялась.

С наступлением марта на проблемную реку Омеш прибыли тяжелая техника и люди, чтобы начать его строительство. Подрядной организацией выступает коммунальное государственное предприятие «Курчум». По информации руководителя Силбека Кыдышева, предстоит залить бетонные тумбы, на которые установят мостовые балки. Новый мост должен стать прочным, способным выдержать весенние паводки. Общая стоимость проекта – порядка 4900 тыс. тенге.

Большая вода приходит в реки района при таянии снежных запасов в горной части. Обычно это происходит в последней декаде апреля. Однако в этом году реки могут наполниться до краев еще раньше.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район