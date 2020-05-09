Много лет спустя

Семье погибшего во время ВОВ бойца вернули боевые награды.

Родственникам Абдулманата Таипова вручили медаль героя «За отвагу», найденную в результате поисковых работ в Эстонии. Она была доставлена в Казахстан благодаря эстонскому военно-историческому клубу Otsing и санкт-петербургскому поисковому отряду «ЛЕНПЕХ-ПЕТЕРГОФ».

В преддверии 75-летия Великой Победы глава региона Даниал Ахметов вручил найденную медаль внучатому племяннику Абдулманата Таипова Ернару Муратказыулы.

Абдулманат Таипов был призван из Маканчинского района, служил командиром отделения 3-й роты 282-й стрелковой дивизии. Во время наступления

6 июня 1943 года сержант первым ворвался в траншею противника, гранатами уничтожил долговременные оборонительные точки и захватил пулемет. За этот подвиг он был удостоен медали «За отвагу».

– Мы очень гордимся своим прадедом. Вся семья его помнит, чтим память о нем. Отрадно, что в эту знаковую юбилейную дату нам вручили найденную медаль. Все это время прадед числился пропавшим без вести. Теперь мы знаем, что он погиб в 1944 году в бою. Будем хранить эту ценную реликвию и передавать из поколения в поколение, – сказал Ернар Муратказыулы.

Отметим, что в наши дни работа волонтёрских поисковых групп продолжается. Каждый год открываются новые страницы истории подвигов наших дедов и прадедов.

Только в 2019 году в Новгородской области были обнаружены останки 16 бойцов, призванных из ВКО. Их родные теперь знают места захоронения погибших прадедов.

В рамках международного проекта «Дорога памяти» в историко-мемориальный комплекс парка «Патриот» в Мос-кве переданы кисеты с землей с братских захоронений солдат, умерших в эвакуационных госпиталях, расположенных на территории нашей области.

– Медаль «За отвагу» является бесценным свидетельством героизма вашего прадеда и по праву передается его потомкам. Миллионы таких же молодых бойцов ценою своей жизни подарили нам мирную жизнь. Светлая им память.

Поздравляю вас, всех родных и близких героя с наступающим Днем Победы, желаю мира, добра и благополучия, – поздравил Даниал Ахметов семью фронтовика.

Дарья Антон