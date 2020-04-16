Многоэтажная проблема

В Восточном Казахстане 488 лифтов требуют ремонта, еще 318 – подлежат замене. Однако на этот год подобные работы даже не запланированы.

Такие удручающие данные озвучили в областном Управлении энергетики и ЖКХ.

По информации заместителя руководителя этого ведомства Алмы Кайракановой, всего в Восточном Казахстане зарегистрировано свыше 1600 лифтов и 40 эскалаторов. В Усть-Каменогорске насчитывается 837 лифтов, в Семее – 802. Около половины подъемников требуют ремонта или замены. Статистика не радует, ведь лифты относятся к опасным техническим устройствам, они продолжают ежедневно перевозить десятки и сотни граждан, в той или иной мере подвергая их потенциальному риску.

В конце прошлого года в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК утвердили Дорожную карту по развитию лифтовой отрасли, в которой предусмотрены конкретные меры для решения проблемных вопросов. Документ наделяет местные исполнительные органы компетенцией государственного надзора за безопасной эксплуатацией лифтов и эскалаторов. Вдобавок Дорожная карта также призвана поддержать отечественных производителей лифтов, которых в стране не более шести.

Одна из организаций действует в Восточном Казахстане – ТОО «MayraLift». Компания производит лифты на базе турецких подъемников. Лифты местной фирмы установлены в нескольких зданиях Усть-Каменогорска: жилищном комплексе Riviera Residence, школе-интернате для детей с особыми образовательными потребностями «Ак Ниет», бизнес-центре Bakhyt Tower, в доме № 16 по ул. Момышулы и торговом комплексе «Энергия».

Тем не менее активная работа по реализации новой Дорожной карты в регионе не ведется. На этот год из местного бюджета не предусмотрены средства на ремонт и замену лифтов. Тогда каким же образом должны исполняться условия этого документа, предписывающего поддержку казахстанских производителей подъемников?

– Основным сдерживающим фактором в развитии отечественного лифтостроения является малый заказ на продукцию местного производства, – пояснила Алма Кайраканова. – Необходимо обеспечить предприятия государственными заказами на лифты, разработать долгосрочные программы по замене и проведению ремонта подъемных устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации. Это позволит обеспечить необходимым объемом заказа и придаст импульс развитию отечественного лифтостроения.

По всей видимости, Дорожная карта разработана на очень далекую перспективу. Это подтверждает и еще один факт. Обязанности проверок и профилактического контроля возложили на жилищные инспекции. Однако до сих пор даже на уровне республики не определены критерии, по которым специалисты обязаны оценивать лифтовые устройства.

– На сегодняшний день Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК ведет работу по разработке и согласованию проверочных листов, где будут прописаны все критерии оценки степени риска и вопросы проверок, по которым жилищная инспекция будет выполнять функции контроля и надзора, – сообщила Алма Кайраканова.

Таким образом, несмотря на то, что Дорожная карта разработана несколько месяцев назад, условия для ее исполнения пока не созданы. Радует, что ни в этом, ни в прошлом году в Восточном Казахстане не зафиксировано несчастных случаев, произошедших по причине неисправности лифтов. Пока в них только застревали. Как отметила Алма Кайраканова, среднее время приезда аварийной службы и оказания помощи людям, застрявшим в лифте, составляет 10-15 минут.

Кристина Кирдяпкина

Дмитрий Франчук