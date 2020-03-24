Многое зависит от самодисциплины

Коронавирусная инфекция внесла ощутимые изменения в жизнь Казахстана. В Нур-Султане и Алматы введен карантин, с полуночи на 22 марта будут полностью закрыты въезд и выезд из этих городов.

После Обращения Елбасы крупные бизнесмены начали выделять средства, которые идут, в первую очередь, на покупку бесплатных экспресс-тестов.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, отметив, что немало проблем доставляет распространение фейковой информации, объявил о запуске сайта www.coronavirus2020.kz. Здесь будет аккумулироваться вся актуальная информация по режиму чрезвычайного положения: по правилам поведения при карантине, принимаемых мерах государства по борьбе с коронавирусом, опровержение распространяющейся в сети недостоверной информации.

На передовой борьбы с коронавирусом – казахстанские врачи. Они не только выявляют и лечат инфицированных, но и активно информируют население об особенностях нового вируса. Ведь кто предупрежден, тот вооружен.

– По опыту других стран можно констатировать, что многое зависит от дисциплины и выполнения населением всех рекомендаций ВОЗ и Мин-здрава. Именно благодаря этим действиям за 18 дней добился успехов Китай, за 13 дней – Южная Корея. Очень важно сотрудничество населения с врачами, – отметила инфекционист.

Так, когда люди в Китае начали массово самоизолироваться, процесс остановился и пошёл на спад. Такая же ситуация сложилась и в Южной Корее.

– Коронавирус отличается от других вирусов тем, что по своей массе он тяжелее того же гриппа, например. Грипп способен долго витать в воздухе. А коронавирус из-за тяжести опускается на окружающие предметы, на вещи. Нужно обратить внимание на предметы вокруг, на тот же сотовый телефон, – посоветовала Динагуль Баешева.

Профилактика, считает врач, проста – не посещать общественные места. Именно поэтому школьников отправили на каникулы, а студентов – на дистанционное обучение. И, конечно, нужно соблюдать золотое правило: тщательно мыть руки мылом в течение 20 секунд. Придя домой, в первую очередь, нужно вымыть руки и обработать антисептиком сотовый телефон, другие вещи, обувь. Одежду можно вывесить на солнце.

Динагуль Баешева также объяснила правила и срок самоизоляции.

– Человек в инкубационный период инфекции, который длится 14 дней, может себя чувствовать абсолютно здоровым и не подозревать, что он распространяет вирус везде, где бывает. И снова вопрос дисциплины. Так, в Израиле, за один день самоизолировались 22 тысячи человек.

Для самоизоляции необходима отдельная комната с минимумом вещей. Проветривать ее нужно минимум дважды в день. Поверхности протирать дезинфицирующими средствами. Человек с подозрением на инфекцию должен находиться здесь 14 дней. То есть не выходить, не принимать гостей.

Стоит отметить, что существует казахстанский протокол лечения. Как и другой вирус, коронавирус может протекать без симптомов, в легкой, средней и тяжелой формах. Если у пациента есть хронические болезни, то лечение проходит тяжелее. Поэтому к каждому заразившемуся необходим индивидуальный подход. И, в первую очередь, казахстанские врачи четко следуют рекомендациям ВОЗ, о чем не раз говорил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения специально собрали ответы на самые распространенные мифы вокруг коронавируса и его лечения.

Пандемия закончится, когда наступит теплый сезон?

– По имеющимся в настоящее время данным, передача вирусного возбудителя COVID‑19 может происходить в любых регионах, включая районы с жарким климатом. Регулярное мытье рук является лучшим способом индивидуальной защиты от COVID‑19. Эта мера позволяет устранить возможное вирусное загрязнение рук и избежать заражения в случае, если вы прикоснетесь к глазам, рту или носу.

Пребывание на улице в холодную и снежную погоду уничтожит коронавирус?

– Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5°С до 37°С, независимо от температуры окружающей среды или погоды. Поэтому нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную погоду помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией или другими болезнями. Самым эффективным способом профилактики COVID-19 является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом.

Горячая ванна поможет против новой коронавирусной инфекции?

– Прием горячей ванны не спасет от заражения COVID-19. Нормальная температура тела держится в пределах от 36,5°C до 37°C, независимо от температуры воды в ванне или душе. Напротив, принятие слишком горячей ванны может нанести вред и вызвать ожоги.

Новый коронавирус передается через укусы комаров?

– Новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса COVID-19 через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.

Электросушители для рук позволяют уничтожить вирус COVID-19?

– Нет.

Ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) уничтожает коронавирус?

– УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожного покрова, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему (раздражение) кожи.

Обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью уничтожит COVID-19?

– Нет. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам.

Регулярное промывание носа солевым раствором защитит от заражения коронавирусом?

– Научных данных нет.

Чеснок защищает от заражения новым коронавирусом?

– Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее, в ходе текущей вспышки не было получено подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

Антибиотики – эффективное средство профилактики и лечения коронавирусной инфекции?

– Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции. Тем не менее, пациентам, госпитализированным с COVID-19, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.

Существуют лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции?

– На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом, нет. Тем не менее, инфицированным пациентам должна быть оказана необходимая медицинская помощь для облегчения и снятия симптомов, а лицам с тяжелыми формами заболевания должна обеспечиваться надлежащая поддерживающая терапия. В настоящее время идет работа по созданию специфических лекарственных средств против нового коронавируса, и им предстоит пройти клинические испытания.

Айгуль Биданова

Нур-Султан