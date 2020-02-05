Многовекторное развитие

Повышение качества жизни сельчан, ремонт внутридворовых территорий, строительство детского сада и поликлиники, рост производства молока и мяса. Эти и другие вопросы обсудили в посёлке Касыма Кайсенова на отчетной встрече акима Уланского района Нурымбета Сактаганова с населением. В мероприятии принял участие аким ВКО Даниал Ахметов.

Полный зал уланцев, собравшихся в местном Доме культуры, свидетельствует, что местным жителям небезразлично будущее малой родины.

Аким Уланского района Нурымбет Сактаганов рассказал об итогах социально-экономического развития, отметив, что район занял первое место в области по лёгкости ведения бизнеса. Число действующих субъектов МСБ растёт год от года, а сельское хозяйство является драйвером экономики. В районе действуют 38 племенных хозяйств, 11 молокоприемных пунктов, ведутся работы по увеличению площадей, выделяемых под посевы сои и кукурузы на зерно.

Отмечено, что сельчанам доступны медицинские, образовательные, социальные, инфраструктурные услуги. Пример тому – история мамы девятерых детей Алмы Бектаевой, которая поблагодарила за предоставленное жильё для ее большой семьи.

– В нашем новом доме тепло и уютно, – сказала Алма Бектаева. – Мои дети получают бесплатное школьное питание и форму.

Даниал Ахметов подчеркнул, что многодетные семьи –

это национальное достояние, поэтому забота об их благополучии в приоритете государства. Так, только в минувшем году в области получили жилье 598 многодетных семей. В течение трех лет обретут крышу над головой остальные нуждающиеся семьи области.

На встрече представители педагогической и ветеранской общественности района подняли вопросы о строительстве поликлиники, общественной бани, детсада, поддержке спорта среди лиц с особыми потребностями, по благоустройству, расширению школы.

Глава региона отметил, что решение всех этих важных вопросов находится у него на контроле. В частности, он поручил акиму района подготовить проектно-сметную документацию, чтобы достроить два этажа школы. Неправильно, когда 1200 школьников учатся в здании, ставшем для такого количества учеников тесным. По мнению главы региона, в целом тот факт, что детей много – радует, ведь это молодое поколение казахстанских патриотов.

– Я люблю родной край, где родилась и 38 лет трудилась на птицефабрике, – призналась Карлыгаш Абилова. – Вижу позитивные изменения, они радуют. Однако не могу не сказать о необходимости ремонта дорог и тротуаров. Это то, чем люди пользуются каждый день. Также нашему поселку очень нужен детский сад.

Аким района Нурымбет Сактаганов сообщил, что детское дошкольное учреждение в селе начнут строить уже в текущем году в рамках государственно-частного партнерства. Есть компании, готовые взяться за реализацию проекта, определены два места.

– Внутридворовые территории мы начали ремонтировать в прошлом году, – добавил Нурымбет Сактаганов. – К примеру, были приведены в порядок двери жилых домов номер 17 и 24. В течение трех лет мы проведем поэтапное благоустройство. Средства на эти цели есть.

Конструктивный диалог завершился обсуждением перспективных планов на текущий год, ознаменованный 175-летием Абая, 75-летием Великой Победы и 25-летием Ассамблеи народа Казахстана.

Елена Пашке

Уланский район