Многовекторное развитие

Ход весенне-полевых работ и реализации крупных проектов в сферах энергетики, промышленности, жилищной и социальной инфраструктуры проинспектировал в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

В районе Алтай глава Правительства ознакомился со структурой посевных площадей и ходом весенне-полевых работ в ТОО «Нивы Алтая».

Стоит отметить, что 75 процентов произведенной сельскохозяйственной продукции в районе приходится на отрасль растениеводства. По словам акима района Каликана Байгонусова, зерно, семена подсолнечника и рапса экспортируют в Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Монголию и другие страны. Только в прошлом году на экспорт ушло более 50 тыс. тонн зерна и маслосемян на сумму 4 млрд тенге.

ЗДОРОВЬЕ – В ПРИОРИТЕТЕ

В Восточном Казахстане особое внимание уделяется здравоохранению. Перейти от догоняющего к опережающему развитию – такую задачу перед сферой поставил глава региона Даниал Ахметов. Многие шаги на этом пути уже сделаны. Одним из ярких примеров является открытие на базе межрайонной больницы г. Алтая инсультного и кардиоцентров, которые также посетил Аскар Мамин.

Стоит особо отметить, что центры оснащены всем необходимым оборудованием, позволяющим оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, которая раньше была доступна только в крупных городах. Здесь есть компьютерный томограф, на котором на сегодняшний день проведено более 3100 исследований, в том числе 876 – пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Также здесь установлен

ангиограф стоимостью 425,890 млн тенге. Залогом успешной работы является постоянное повышение квалификации медицинских работников в лучших зарубежных клиниках.

Забегая вперед, отметим, что в Восточно-Казахстанской области активно внедряются новые методы исследования и лечения различных заболеваний. Премьер-Министру представили научный проект по выделению иммунной плазмы для лечения COVID-19, который реализуется Управлением здравоохранения ВКО совместно с учёными НАО «Медицинский университет Семея». Также Аскара Мамина ознакомили с работой реанимационных и операционных блоков в детской больнице на 200 коек в Усть-Каменогорске.

ЭНЕРГИЯ ГОРНОЙ РЕКИ

В сентябре этого года планируется завершение одного из значимых для региона проектов – строительства Тургусунской ГЭС. Хотя гидроэлектростанция и относится к разряду малых, её мощность всего 29,4 МВт, для района Алтай и всего Восточного Казахстана она очень важна. В этом лично убедился Аскар Мамин, осматривая объект, возведение которого вышло на финишную прямую.

По словам специалистов, эта стройка – лишь первая ласточка, всего на реке Тургусун планируют построить три таких гидростанции. Первая ГЭС с телом плотины длиной 284 метра создаст искусственное водохранилище объёмом свыше 6 млн кубометров.

Премьеру продемонстрировали, как монтируются элементы гидросилового оборудования, аналоги которого успешно применяются на подобных сооружениях в Европе и США. Всего на станции будет три таких агрегата, два – мощностью 11,5 МВт и один – 1 МВт, который будут запускать зимой в сильные морозы, когда даже горные реки сковываются льдом.

После запуска ГЭС станет частью единой энергосистемы Казахстана.

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

В Усть-Каменогорске Премьер-Министр ознакомился с ходом строительства нового жилого микрорайона «Нұрлы жол». По словам акима областного центра Жаксылыка Омара,

здесь будут построены 48 многоэтажных домов общей площадью 396 тыс. кв. метров. В прошлом году завершено строительство первой линии, в этом – ведется строительство 22 домов. Уже начата разработка проектно-сметной документации третьей очереди. Реализацию жилья планируют осуществить по программам «Нұрлы жер» и «5-10-20».

В новом микрорайоне также появятся школа, два детских сада и спортивные объекты – все необходимое, чтобы жизнь новоселов была комфортной.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТАНДЕМ

Сплав науки и производства открывает новые горизонты для многих предприятий Востока. Одним из примеров служит ТОО «ПОСУК Титаниум». Эта совместная казахстанско-корейская компания занимается созданием инновационного производства по выпуску титановых слябов и слитков с использованием электронно-лучевого метода. Предполагается, что казахстанская продукция в дальнейшем будет переработана в горячекатаные и холоднокатаные титановые листы и трубы. Это позволит реализовать товар крупным судостроительным компаниям по всему миру. Большим плюсом этой технологии является качество материала и минимальное воздействие на окружающую среду. Отметим, что в год выпускается 6300 тонн титановых слябов и слитков.

Еще одним объектом посещения стал Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры – крупнейшее машиностроительное предприятие по производству трубопроводной арматуры и нефтепромыслового оборудования не только ВКО, но и всего Казахстана. Завод оснащен передовым оборудованием, что позволяет ему выпускать качественную продукцию и расширять ее перечень, успешно участвуя в программе импортозамещения. Стоит отметить, что качество продукции подтверждает сертификат происхождения товара СТ-KZ с долей казахстанского содержания 85 процентов.

Уникальные инновационные проекты, реализуемые в регионе, подкрепляются результатами серьезной научно-исследовательской работы восточноказахстанских ученых. Так, на базе Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева ведутся уникальные исследования: «Разработка технологии производства изделий медицинского назначения из тантала и ниобия» и «Выпуск титановой продукции для дальнейшего использования в медицине», создан первый в Казахстане опытно-промышленный участок по производству медицинских имплантатов для травматологии и ортопедии. Результатом этих проектов является разработка конкурентоспособных технологий производства медицинской продукции из титана и его сплавов отечественного производства. Уже запущено уникальное мелкосерийное производство медицинских имплантатов.

Также представители вуза рассказали о создании научно-производственного комплекса «Прототипирования и обработки материалов» международного уровня, не имеющего аналогов в Казахстане. Он оснащен современным производственным и аналитическим оборудованием – 3D-принтером по металлу, высокоточными металлообрабатывающими станками с ЧПУ, вакуумным постом с магнетронным напылением, вакуумной печью, линией микродугового оксидирования, испытательным, измерительным и маркировочным оборудованием.

Александра Исаева

Район Алтай,

Усть-Каменогорск