Макен Рахимова, член президиума Совета ветеранов Восточно-Казахстанской области:
– Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что, несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в стране и мире из-за пандемии коронавируса, на социальную сферу будет направлена весомая часть республиканского бюджета.
Президент подчеркнул, что в государстве есть и другие ресурсы для того, чтобы казахстанцы были максимально защищены во время режима ЧП. Дано поручение проиндексировать пенсии, выделить дополнительные соцвыплаты в размере одной минимальной зарплаты, проконтролировать, чтобы адресная помощь дошла до малообеспеченных граждан, уязвимых слоев населения. Также средства направят на перевод работы различных сфер, в том числе образования и здравоохранения, в дистанционный режим.
Также считаю, что решение о введении ограничительных мер в двух крупных городах ВКО принято своевременно. Несомненно, переход на дистанционную работу вызовет некоторые сложности. Молодежи сейчас тоже непросто, школьники, студенты переходят на другой формат обучения. В свое время нашему поколению было не легче, но мы выстояли! И теперь казахстанцы преодолеют все трудности!
Ольга Кузовлева, член Общественного совета ВКО:
– Инициатива, озвученная Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в заявлении по вопросам, связанным с чрезвычайным положением в стране и антикризисным мерам, по моему мнению, как никогда своевременна.
Действительно, сегодня в социальной защите нуждаются люди, которые не имеют постоянной работы. Безработные и самозанятые граждане в условиях чрезвычайного положения оказались наиболее уязвимыми. Поэтому меры, предложенные Главой государства, такие как индексация пенсий и государственных пособий на десять процентов, помогут лицам из социально уязвимой категории в сложившихся обстоятельствах. Ведь самое главное наше достояние – это люди.
Для меня как человека, проработавшего много лет в системе социальной защиты, важно, что без поддержки не останутся те граждане, которые особо в этом нуждаются – пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, одиноко проживающие.
Уверена, благодаря антикризисным мерам, которые принимаются руководством страны, мы сможем избежать негативных последствий пандемии коронавируса.
Жадыра Конурбаева, проректор ВКГТУ имени Д. Серикбаева:
– Очередное выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева призывает к тому, чтобы каждый из нас внес свою лепту в принимаемые государством антикризисные меры в экономике и социальной сфере в условиях борьбы с коронавирусом.
Вместе с тем Президент подчеркнул, что в сложившейся непростой ситуации обеспечиваются оптимальные меры поддержки граждан. В период ЧП бизнесменов освободят от налогов по зарплате, дополнительную помощь окажут фермерам.
Президент поручил на 10 процентов в годовом выражении проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную помощь. Будет расширен охват дополнительными социальными выплатами.
Принимаемые руководством страны меры дают нам уверенность в том, что вместе мы преодолеем все временные трудности, и Казахстан продолжит свое развитие в прежнем русле.