Макен Рахимова, член президиума Совета ветеранов Восточно-Казахстанской области:

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что, несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в стране и мире из-за пандемии коронавируса, на социальную сферу будет направлена весомая часть республиканского бюджета. Президент подчеркнул, что в государстве есть и другие ресурсы для того, чтобы казахстанцы были максимально защищены во время режима ЧП. Дано поручение проиндексировать пенсии, выделить дополнительные соцвыплаты в размере одной минимальной зарплаты, проконтролировать, чтобы адресная помощь дошла до малообеспеченных граждан, уязвимых слоев населения. Также средства направят на перевод работы различных сфер, в том числе образования и здравоохранения, в дистанционный режим. Также считаю, что решение о введении ограничительных мер в двух крупных городах ВКО принято своевременно. Несомненно, переход на дистанционную работу вызовет некоторые сложности. Молодежи сейчас тоже непросто, школьники, студенты переходят на другой формат обучения. В свое время нашему поколению было не легче, но мы выстояли! И теперь казахстанцы преодолеют все трудности!

Ольга Кузовлева, член Общественного совета ВКО:

– Инициатива, озвученная Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в заявлении по вопросам, связанным с чрезвычайным положением в стране и антикризисным мерам, по моему мнению, как никогда своевременна. Действительно, сегодня в социальной защите нуждаются люди, которые не имеют постоянной работы. Безработные и самозанятые граждане в условиях чрезвычайного положения оказались наиболее уязвимыми. Поэтому меры, предложенные Главой государства, такие как индексация пенсий и государственных пособий на десять процентов, помогут лицам из социально уязвимой категории в сложившихся обстоятельствах. Ведь самое главное наше достояние – это люди. Для меня как человека, проработавшего много лет в системе социальной защиты, важно, что без поддержки не останутся те граждане, которые особо в этом нуждаются – пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, одиноко проживающие. Уверена, благодаря антикризисным мерам, которые принимаются руководством страны, мы сможем избежать негативных последствий пандемии коронавируса.

Жадыра Конурбаева, проректор ВКГТУ имени Д. Серикбаева: