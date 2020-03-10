Женщина-пограничник – это звучит гордо, считает Лунара Ахметова из Зайсанского района.

В рядах пограничной службы немало представительниц прекрасного пола, выбравших такую непростую профессию. В их числе и Лунара Ахметова – младший сержант войсковой части 2017.

Родилась она в Зайсане, обучалась в Усть-Каменогорском медицинском колледже по специальности медсестра-лаборант. Ее трудовой путь начался в одной из больниц областного центра в качестве лаборанта. Позже Лунара вернулась в родные места.

В пограничной службе она работает не первый год, удостоена нескольких наград. По словам сослуживцев, девушка является примером для многих, с ответственностью выполняет свою работу и является инициатором многих добровольческих начинаний. Не забывает миссис в погонах и о семье, заботится о муже и двух детях.

Лунара Ахметова активный член группы «Шекара қарлығаштары», состоящей лишь из девушек-пограничников. Также на протяжении нескольких лет она возглавляет местный Совет женщин.

По ее словам, работа Совета основывается на сплоченности и солидарности всех его членов. Ведь каждый из них всегда готов протянуть ближнему руку помощи. Эта положительная черта проявляется не только в трудные времена, но и в счастливые. Например, если в семье военнослужащих рождается ребенок, члены организации стараются помочь чем могут – организуют выписку из роддома, закупают предметы первой необходимости для новорожденных и просто находятся рядом в нужную минуту.

Гульжан Естаева

Зайсанский район