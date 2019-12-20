Мир кукольных эмоций

Задорные бабки-ёжки, трогательная пара влюбленных, милые ангелочки и модницы из XIX века «живут» в Усть-Каменогорске.

В квартире Евгении Вдовенко всегда царит атмосфера вдохновения и творческого настроения, позволяющая создавать оригинальные интерьерные и будуарные куклы.

История будуарных кукол берет свое начало во Франции в XIX веке. В те времена их использовали в качестве аксессуара или украшения интерьера. Поэтому второе название будуарных кукол – салонные. Женщины видели в них олицетворение внутренней свободы, самодостаточности и брали на все светские мероприятия. Со временем популярность этих утонченных красоток пошла на спад.

КУКЛЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…

Кукольница из Усть-Каменогорска Евгения Вдовенко – одна из первых мастериц, которая возрождает моду на будуарные куклы.

По профессии Евгения архитектор, сейчас находится в декретном отпуске и воспитывает двоих сыновей.

– Когда пошла в декрет, захотела чем-нибудь заняться, – рассказала она. – Сначала делала цветы из холодного фарфора, но мне это показалось слишком однообразным. В Интернете стала изучать кукольный мир, первыми моими работами были текстильные куклы.

Познакомившись с кукольным царством, мастерица расширила диапазон создаваемых изделий. Так, в ее сундучке интерьерных идей появились статичные, будуарные и портретные куклы. При этом для каждого вида красавиц предусмотрена своя технология изготовления и область применения.

– Каркасы кукол разные, – делится Евгения. – Допустим, образ статичной куклы должен быть продуман заранее. У будуарной – части тела создаются отдельно, а само тело набивное. Мягкие используются как игрушки для детей, с жестким каркасом – применяются для украшения интерьера, создания антуража.

Особое внимание привлекает лепная техника, в которой применяются цернит (запекаемый пластик) или ливингдолл (мягкая пластическая масса). Чаще всего кукольница использует цернит, поскольку он практичен и удобен в работе. Из этого материала лепятся детали будущей куклы, потом они запекаются в… духовке обычной кухонной плиты, но со специальным термометром.

– С первой лепной куклой у меня произошел смешной случай, – призналась девушка. – Слепила детали и поставила запекать на 30 минут. Но не учла некоторые нюансы. Оказывается, есть специальный термометр, который ставится внутрь плиты и регулирует температуру, на тот момент я не знала этого. В итоге у меня получился почти негритёнок (смеется). Все же я довела свою работу до ума – получился образ задумчивой девушки с книгой.

После этого мастерица приступает к самому интересному – расписывает будущую куклу и придумывает ей наряд. Для костюмов она использует только натуральные ткани и меха, различные украшения. В результате появляется совершенно новая героиня со своим характером и судьбой.

– Изначально ты представляешь образ куклы, придумываешь ей имя, – отметила Евгения. – А когда процесс подходит к концу, понимаешь, что у нее сложилось свое видение того, какой она хочет быть, она как будто диктует тебе правила.

Кукольница отмечает, работая в технике реалистичной куклы, необходимо хорошо знать анатомию.

ПОДСКАЗКИ ИСКУССТВА

Идеи творений девушка черпает из кинематографии, живописи, литературы и мифологии. Так появились авторская будуарная дама Натали, вольный казак Тарас Бульба, итальянский музыкант Адриано Челентано, священная птица древних славян Гамаюн, шаманы народов Севера и многие другие персонажи, которые приковывают внимание зрителя. Настолько проработана каждая деталь образа, выражена каждая эмоция, что в голове невольно проскальзывает мысль: уж не живые ли они?!

– Одной из последних работ была композиция «Любовь на всю жизнь», – поделилась мастерица. – Это бабушка с дедушкой. Они сидят в парке под фонарем, и дедушка дарит цветок своей любимой. Хотелось передать трогательную историю любви, которая началась в юности и продолжается до сих пор. Также у меня вышла серия бабок-ёжек, но они не отрицательные герои, а, наоборот, с добрым посылом, задоринкой.

Евгения призналась, что любит создавать куклы, которые показывают эмоции. Через них можно передать не только внешний облик, но и внутреннее состояние. Среди ее работ бывают веселые, сильные, красивые, а иногда и грустные персонажи.

– В каждую куклу я вкладываю эмоции, душу и заряжаю положительной энергией, – подчеркнула кукольница.

На вопрос о том, сколько времени в среднем уходит на одну куклу, она ответила, что работа занимает от недели до полутора месяцев. Выкроить время для творчества ей помогает муж, который берет всю заботу о детях на себя.

– Мне очень повезло с мужем, он всегда меня поддерживает, – поделилась Евгения. – Видимо, понимает, что мне нужно выплескивать эмоции. А когда делаю портретную куклу, выступает экспертом и дает оценку, насколько она похожа на человека, которому посвящена. Например, первая портретная кукла – дочка моей подруги. Сходство, конечно, прослеживалось, но не очень отчетливо. Позже создала Тараса Бульбу из одноименной повести – как воплощение сильного мужского характера, третьим стал Адриано Челентано – весельчак и балагур.

#ПАПАДОЧЬ

Без внимания мастерицы не остались и предстоящие новогодние праздники. Так, коллекцию новогодних игрушек в этом году дополнили ангелочки и серия малышей в костюмах мышки – символа наступающего года. В планах – создать Снегурочку.

Также мастерица активно принимает участие в кукольных выставках, которые проходят как в Казахстане, так и за рубежом. Одна из таких – ярмарка-выставка, прошедшая в Алматы и посвященная предстоящим новогодним подаркам, на которой каждый желающий мог приобрести себе сувенир. К слову, Евгения – единственная представительница Усть-Каменогорска, чьи будуарные куклы поехали в южную столицу.

– В дальнейшем хочу стать мастером персонажных композиций, где человек бы мог увидеть историю, – поделилась планами кукольница. – В мечтах создать серию кукол «папа – дочь» – передать родительскую любовь и выразить любовь детей. Это в память о моем отце.

На вопрос, в чем заключается секрет успеха, Евгения Вдовенко ответила, что нужно полностью отдаваться делу, которое тебе нравится, никого не слушать и никогда не сдаваться. Тогда и результат будет налицо, и удовольствие получишь.

Татьяна Кравченко