Мир, единство, дружба

Сила дружбы особенно ощутима в трудные времена. Так считают активисты и члены Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области.

Уже четверть века в Восточном Казахстане сотрудники Дома дружбы, члены ассамблеи, этнокультурных объединений, научно-экспертной группы вносят свой неоценимый вклад в сохранение родных традиций, обычаев, языка и культуры, а главное – направляют все силы на укрепление единства народа и мира на нашей земле.

– В регионе работают 12 городских и районных Домов дружбы, на базе которых действуют 117 этнокультурных объединений, – подчеркнула заведующая секретариатом АНК ВКО Жанна Аскарова. – Вклад в укрепление мира и согласия вносит Совет аксакалов. Старейшины – это эксперты в области общественной жизни. В регионе действуют 17 кабинетов медиации.

Кроме того, второй год в рамках программы «Рухани жаңғыру» развивается проект «Культурное наследие Восточного Казахстана», собрано много материалов, изданы сборники и методические пособия, обновлены национальные костюмы творческих коллективов.

– В основе политики нашего государства лежит единство многообразия, независимо от этнической принадлежности, – отметила Жанна Аскарова. – В этом году мы отмечаем 25-летие Ассамблеи народа Казахстана. Это пример того, как граждане нашей страны плечом к плечу пережили непростые времена. И залог того, что дружба и взаимная поддержка помогут преодолеть пандемию, на борьбу с которой сейчас брошены все силы руководства области и страны.

Председатель азербай-джанского этнокультурного объединения Эльвин Демирчиев добавил, что День единства народа Казахстана – это праздник взаимопонимания и единения между представителями более ста этносов, дружно проживающих в стране Великой степи.

– Сейчас, когда все находятся в условиях временных ограничений, направленных на недопущение распространения коронавируса, мы не должны забывать о главном – вместе всегда легче, – подчеркивает Эльвин Демирчиев.

Накануне государственного праздника – Дня единства народа Казахстана члены АНК ВКО обращаются к восточноказахстанцам с просьбой сохранять спокойствие. Только вместе, сообща мы сможем противостоять любым трудностям.

Ева Ким

Фото из архива редакции