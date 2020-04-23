Мир вязаных радостей

Домашний зоопарк вязаных животных создала мастерица

из Алтая Дарья Бердюгина.

Девушка родом из Алтая сейчас изучает иностранные языки в одном из вузов областного центра и мечтает в будущем стать переводчиком или учителем. Помимо лингвистики, она увлечена творчеством, а именно – вязанием крючком. Когда маленькая Даша впервые увидела спицы в руках бабушки – мгновенно решила, что тоже будет вязать. Но в детском возрасте занятие ее не «зацепило», и вскоре она забросила его. Как окажется впоследствии, лишь на время…

– Как-то в Интернете увидела статью «Как пришить вязаной игрушке глаза», – поделилась девушка. – Стало очень интересно, как создаются вязаные игрушки. Когда посмотрела, какие получаются у мастериц изделия, поняла, что хочу сама попробовать связать такие же.

Трудность состояла в том, что обращаться с крючком для вязания она не умела и схемы изделий ей были непонятны. Даша не стала унывать, в режиме онлайн приступила к обучению этому ремеслу. Теперь она состоит в объединении творческих людей Алтая Z—Art, участвует в ярмарках, а также создает собственные схемы рисунков. Свою первую игрушку вспоминает с улыбкой.

– Должен был получиться мишка Тедди, – призналась Дарья Бердюгина. – Но сходство получилось минимальное. Связала обычного коричневого медведя, из которого торчали нити. Если честно, даже стеснялась его кому-то показать.

Девушка решила не отступать от цели, ведь, как говорится,

терпение и труд все перетрут. Она начала изучать технологию и пробовать новые схемы вязания. Второй медведь получился намного лучше. Даже понравился маленькой племяннице и сразу же был ей подарен. Тогда Дарья задумалась: а что если создавать больше вязаных игрушек для детей?!

Так появился вязаный мир Дарьи Бердюгиной, который населяют различные представители фауны – разноцветное семейство зайчат, медвежат, котят и других животных. Среди них – заботливые мамы-зайчихи с сыночками и лапочками-дочками, несколько друзей-зайчат в одинаковых нарядах, зайчишка-хвастунишка с морковкой. Поодаль расположились маленькие Михаилы Потаповичи – озорные, скромные, с удивленными мордашками. Есть и другие персонажи – совы, щенок Дружок, слоник, кот Матроскин. Для самых маленьких Дарья вяжет подвесные игрушки на детскую кроватку в виде мини-животных, птиц и насекомых.

– Для меня все они любимые, – призналась мастерица. – Я всегда своим игрушкам даю имя и «делаю паспорт», а иногда даже придумываю для них истории.

Помимо представителей флоры в творческой мастерской есть «десерты» – конфеты, воздушное пирожное, печенье с начинкой и аппетитное мороженое… Так и хочется все это попробовать на вкус. Также Дарья Бердюгина вяжет различные аксессуары – оригинальные брелоки.

По ее словам, вязаные игрушки положительно влияют на развитие малышей. У них особая текстура, которая отлично развивает сенсорику ребенка. К тому же они экологичны, безопасны, легко мнутся, сгибаются, складываются.

– Практическивсеигрушкивяжуизсмесовойхлопковойпряжи, – рассказала девушка. – Ониполучаютсяяркие, красивые, нонекислотныхоттенков.

Шерстьитакназываемуюзефиркуиспользуюпонеобходимости.

Как призналась героиня, вязание для нее больше, чем увлечение. Осознание того, что она приносит радость детям, окрыляет и расширяет границы фантазии, позволяет создавать что-то новое и необычное.

– Меня всегда радует, когда малыши берут в ручки связанные мной игрушки и улыбаются, – отметила мастерица. – Это вдохновляет и стимулирует развиваться в творчестве дальше.

Александра Исаева

Район Алтай