Минус превратить в плюс

Элеонора Столярова, кандидат социологических наук, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра «Алтайтану» ВКГУ им.

С. Аманжолова:

– Я с нетерпением ждала статью Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, было интересно узнать его видение. В статье «Когда мы едины – мы непобедимы» Председатель Совета безопасности РК дал четкий анализ происходящего, причем в глобальном масштабе.

Елбасы говорит о том, что ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции привела мировое сообщество в замешательство, вызвала финансовый кризис. Однако сложные времена мобилизуют, вынуждают сделать переоценку ценностей. Нурсултан Назарбаев напоминает, что если мы преодолели трудные 90-е годы, то справимся и сейчас. Настало время искать новые решения, быть гибкими, уметь адаптироваться. К примеру, отказываться от сырьевой зависимости, делая ставку на технологии, предпочитая работе в офисе – «удалёнку».

Нурсултан Абишевич предлагает перевести минусы в плюсы, и в этом главная «соль» содержания статьи. Приняты все превентивные меры по недопущению распространения пандемии, сохраняется круглосуточный контроль, но жизнь не остановилась. В стране есть все необходимые ресурсы, чтобы достойно преодолеть любые трудности, и Глава государства Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что казахстанцы не останутся без поддержки. Откуда эта уверенность? Считаю, что это результат последовательных шагов и решений, принятых за годы независимости.

Главное – мы живем в мирной стране, нас объединяет великая цель – построить процветающий Казахстан. Именно единство казахстанцев, сплоченность и вера в лучшее позволят достойно преодолеть все сложности. Недаром Елбасы напоминает всем нам мудрые крылатые слова о том, что «дружба прирастает дружбой».

Борис Щербаков, писатель-натуралист, член Союза писателей Казахстана и России, член литобъединения «Звено Алтая»:

– Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев в статье «Когда мы едины – мы непобедимы» поделился своими мыслями о ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса и, как следствие – глобальным экономическим кризисом.

Хочу особо подчеркнуть, что главным постулатом в политике, проводимой Первым Президентом, всегда являлась забота о людях. Реализация этого курса продолжается в нашей стране по сей день.

Нурсултан Абишевич призывает казахстанцев, не теряя выдержки и хладнокровия, верить в свои силы, не реагировать на провокации, кликушество, а заняться самообразованием и развитием. Иными словами, в этот непростой период направить всю свою энергию в созидательное русло. Полностью разделяю и горячо поддерживаю такое решение!

Действительно, сейчас не стоит унывать и отчаиваться. Елбасы особо призывает казахстанцев сохранять единство, дружбу, взаимоуважение. И мы готовы приложить к этому все наши усилия – беречь мир и покой, принимать решения, которые приведут к благополучию нашей Родины.

Усилия властей нашего региона, в том числе введение ограничительных мер в двух крупнейших городах, направлены на сохранение здоровья восточноказахстанцев, недопущение распространения коронавирусной инфекции. Задача каждого – проявить ответственность и позаботиться о себе и своих близких.

Аяужан Ашимова, председатель общественного объединения «Ұлағат»:

– Как подчеркнул в своей статье Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, мы всегда должны объединяться перед лицом проблем, касающихся благополучия нашего государства. Сейчас таковой является пандемия коронавирусной инфекции.

Первоначально не все из нас с должной серьезностью отнеслись к этой ситуации. Однако настало время, когда следует реально оценить положение дел и приступить к поиску эффективных решений. Нужно взять на себя ответственность, заботиться о своей семье, друзьях и близких. Уделить особое внимание представителям старшего поколения, они наиболее уязвимы в сложившихся обстоятельствах. И не забывать оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

Наша главная цель сейчас – преодолеть встретившиеся на нашем пути трудности без ущерба и потерь. Если для этого необходимо соблюдать определенные правила, значит именно так нам и следует поступать.

Надеюсь, что в ближайшее время все образуется, каждый из нас сможет вернуться к своим привычным делам и к прежнему рабочему распорядку.

Айгерим Намазбаева, и. о. директора Дома дружбы Глубоковского района:

– Не случайно Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев отмечает в статье, что здоровье нации и безопасность государства – неразделимые понятия. Государство принимает все необходимые меры, чтобы преодолеть имеющиеся трудности. Ни один человек, ни один гражданин нашей страны не останется без поддержки.

Среди всех государств мира Казахстан одним из первых включился в борьбу с пандемией. Проанализирован опыт зарубежных стран в предотвращении распространения вируса. На основе этого в стране поставлен заслон на его пути, ситуация взята под круглосуточный контроль. Для стабилизации положения сделано немало, и эта работа продолжается. Нам нужно оказать всенародную и повсеместную поддержку предпринятым мерам.

В этих условиях представители этнокультурных объединений должны ещё больше сплотиться. Наша задача – разъяснить соотечественникам, почему необходимы установленные ограничительные и профилактические меры, и призвать их поддерживать порядок и дисциплину.

Это обязательно даст положительный результат. Если мы проявим солидарность, будем действовать сообща, сделаем всё, что от нас зависит, мы победим в борьбе с пандемией.