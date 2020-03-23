Минувших лет живая память

Удивляешься, как человек, на долю которого выпало столько испытаний, продолжает оставаться жизнерадостным и заряжать энергией других людей. Ветерану Великой Отечественной войны и ветерану судебной системы Виктору Сергеевичу Меньшикову в этом году исполнится 94 года.

В шутку он называет себя «самым молодым ветераном», ведь год его рождения – 1926 – последний, когда призывали на фронт. А на свет он появился за три дня до его окончания. Видимо, у судьбы были на него свои планы…

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

Виктор Сергеевич родился в старинном селе Анна Воронежской области, окруженном лесами и равнинными полями. По преданию, основателем этого села был граф, который назвал его в честь жены.

Когда маленькому Вите было три года, умерла мать, отец женился второй раз. Но отношения с мачехой у мальчишки не сложились, поэтому его отправили жить к родственнице мачехи, где он был предоставлен сам себе. Детство было тяжелое, отчасти беспризорное. Приходилось есть то, что найдет, и спать, там, где получится. Да и школу окончить не удалось – помешала война.

– Начало войны совпало с моим 14-летием, я тогда учился в 6-м классе, – говорит Виктор Меньшиков. – Пришлось переехать в Воронеж, где поступил в ремесленное училище при авиационном заводе обучаться слесарному делу.

Так же как и другие воспитанники, он трудился у станков и опиливал болванки затворов к автоматам. После того как немцы близко подошли к городу, училище закрыли, людей эвакуировали. Виктору пришлось вернуться в родное село, но, как окажется впоследствии, ненадолго.

Январь 1943 года принес радостные вести – советские войска освободили Воронеж. Герой повествования поступил в школу фабрично-заводского обучения и работал на восстановлении разрушенного города. А в феврале 1944 года он получил повестку из военкомата.

– Мне тогда было 17 лет и два месяца, – делится ветеран. – Я оказался в запасном полку, где изучал минерное дело.

Надежда на то, что хоть в армии он не будет голодать, не оправдалась. Выдавали всего 300 граммов ржаного хлеба и 25 граммов сахара, которые съедались тут же. Полуголодное состояние привело новобранца в санчасть с диагнозом «дистрофия».

– Рядом со мной лежал капитан-фронтовик, – вспоминает Виктор Сергеевич. – Он мне посоветовал: «Просись, сынок, на фронт. Там могут и убить, но кормить будут» Так я попал на передовую, в один из батальонов части, которая называлась Первая отдельная Гвардейская мотоинженерная Краснознаменная ордена Суворова бригада Главного командования.

Рискуя жизнью и не имея права на ошибку, солдат занимался поиском, обезвреживанием мин и фугасов. Они, минеры, «чистили» дорогу для советских войск и заграждали – для немецких.

ПРИБЛИЖАЯ ПОБЕДУ

По словам ветерана, боевое крещение он получил под Ковелем, когда проделывал проход в минном поле для разведгруппы, которая ходила за «языком». Далее были польские города Люблин и Сандомир, где он встретил свое совершеннолетие – в окопе, охраняя склад боеприпасов. А за подрыв немецкого танка на Одере, оказавшегося в тылу советских войск, Виктора Сергеевича наградили значком «Отличный минер», который он считает самой дорогой наградой. Метр за метром наши солдаты приближали Великую Победу. Освободив Польшу от вражеских войск, они двинулись на Берлин. В первых рядах – минер Виктор Меньшиков.

– Гитлер укрепил семь рубежей до Берлина, которые он представлял как непроходимые для Советской армии, – поясняет ветеран. – Наши войска прорвали шесть, а седьмым были Зееловские высоты.

На подступах к Берлину особая роль отводилась минерам. Им нужно было обеспечить безопасное продвижение частей во время штурма высот.

– Мы должны были скрытно подойти к линии обороны немцев, преодолеть проволочные заграждения, уничтожить охрану минного поля, разминировать его и ждать, когда начнется штурм, – говорит ветеран. – Когда наши войска прорвали оборону, мы влились в общий поток наступающих частей.

За несколько дней до окончания войны Виктора Меньшикова и его сослуживцев ждало секретное задание – разминировать путь к подземному военному заводу, на котором работали советские военнопленные.

– Нас вызвал командир части и сказал, что предстоит особое задание, – подчеркивает Виктор Сергеевич, – освободить больше 100 пленных советских солдат, которые находятся на секретном заводе. Он соединен с речкой. В случае непредвиденных обстоятельств немцы должны были открыть шлюзы и всех затопить. Нам необходимо было пробраться на пункт, где регулировался водосброс с реки, ликвидировать охрану и вывести из строя рычаги сброса воды. С большими трудностями и риском для жизни наша группа справилась с заданием.

За боевые заслуги перед Отечеством Виктор Меньшиков награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За освобождение Польши», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «XXX лет Советской армии и Флота», «60 лет ВС СССР», «70 лет ВС СССР», медалью Маршала Советского Союза Жукова Г. К., а также орденом Отечественной войны II степени. Имеет две благодарности от И. В. Сталина за прорыв обороны и овладение Берлином.

КАК ВЕЛИТ ЗАКОН

После долгожданной новости о Великой Победе Виктор Сергеевич в течение пяти лет служил в оккупационных войсках в Германии, откуда послали поступать в офицерское училище. Но он настолько устал от военного дела, что специально провалил экзамены и был направлен в Киевский военный округ, где обучал в городе Гадяче солдат вождению автомобиля и правилам дорожного движения. Там он познакомился со своей будущей женой – Лесей Ивановной, с которой они уже 67 лет идут рука об руку по жизни, воспитали двух сыновей, имеют прекрасных двух внуков, одну внучку да пять правнуков.

После демобилизации надо было как-то жить, но, не имея специальности и профессионального опыта, нелегко было трудоустроиться. В поисках заработка он очутился в Алтайском крае. Пять лет, работая в шахте по добыче вольфрама, Виктор Сергеевич, несмотря на усталость, каждый вечер садился за парту вечерней школы, а окончив ее, поступил в Московский всесоюзный юридический институт.

– Когда был на последнем курсе, рудник закрыли и все разъехались по стране, так я оказался в Усть-Каменогорске. Сначала трудился на домостроительном комбинате, потом – на титано-магниевом, – рассказывает герой повествования. – После окончания учебы пригласили в прокуратуру.

После восьми лет работы в прокуратуре решением Бюро обкома партии был переведен на должность члена уголовной коллегии Восточно-Казахстанского областного суда, где на протяжении 20 лет, руководствуясь буквой закона и совестью человека, выносил приговоры. Выйдя на заслуженный отдых, еще пять лет работал адвокатом. Помимо этого успевал публиковаться в периодических изданиях и выпустил четыре книги: «Как велит закон», «Судьбы людские», «Из блокнота судьи» и «Повороты судьбы», где описывал свое детство, юность, фронтовую жизнь и деятельность судьи. Еще Виктор Сергеевич занимается живописью, предпочитает пейзажи.

Стоит отметить, что в Усть-Каменогорске прошло пять его персональных выставок. Вот такой талантливый человек Виктор Меньшиков. Герой, подаривший нам мирное небо и светлое будущее.

Татьяна Кравченко