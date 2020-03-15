Минздрав РК: «Ситуация под контролем»

13 марта министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что получен положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию у двух казахстанцев, прибывших из Германии.

Это 46-летний мужчина и 36-летняя женщина, имена которых не разглашаются.

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача пациентов поместили в инфекционный стационар в Алматы. Клинические симптомы у них отсутствуют, самочувствие хорошее. Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция и наблюдение. Сейчас врачи обзванивают 73 человека, которые контактировали с прибывшим 9 марта инфицированным мужчиной. Их поместят на 14-дневный карантин.

– Мы в полной мере готовы. Подготовлены койки в достаточном количестве, имеются запасы медицинских препаратов, дезинфицирующих средств. Медицинский персонал прошел необходимое обучение, знает, что делать в соответствии с утвержденным протоколом диагностики лечения, – отметил Елжан Биртанов.

Ранее, 12 марта, на площадке Службы центральных коммуникаций в Нур-Султане также прошла пресс-конференция. Ей предшествовала новость из Всемирной организации здравоохранения, которая объявила уровень распространения коронавирусной инфекции пандемией. К началу пресс-конференции уже было известно, что Президент Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по недопущению распространения в Казахстане коронавирусной инфекции.

– 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ, – написал Президент в Twitter.

Он подчеркнул, что на первом месте – здоровье казахстанцев.

– Главное – защита здоровья наших граждан. Вместе (#Birge) мы все преодолеем, – отметил Президент.

О том, как будет реализовываться на практике поставленная Главой государства задача, рассказали заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Елжан Биртанов, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Райымкулова, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

В Казахстане объявили усиленный санитарно-дезинфекционный режим.

С 13 марта введен запрет на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий (спортивные матчи не отменяются, но зрителей на трибунах не будет), отменяются праздничные концерты, в том числе на Наурыз, выставки, конференции;

с 16 марта по 5 апреля объявляются каникулы для школьников;

с 16 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение;

детские сады продолжат работу;

запрещены выездные экскурсии в период каникул для школьников;

введена обязательная дезинфекция в общественном транспорте, местах массового скопления;

усилены санитарно-профилактические мероприятия в социальных учреждениях;

запрещен выезд в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3 – это КНР, Италия, Иран, Южная Корея, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины и США (список может измениться в зависимости от ситуации в странах);

рынки и торговые центры будут работать;

театры и кинотеатры работать не будут.

Объявленные меры вступили в силу и будут действовать до принятия решения об их отмене. Ералы Тугжанов подчеркнул, что Казахстан может полностью обеспечить себя на полгода 19 видами социально значимых продуктов.

Из-за более ранних каникул Асхат Аймагамбетов сообщил, что СОР и СОЧ в школах необходимо провести до 16 марта.

– Мы попросили учителей чуть раньше проводить СОР и СОЧ. Есть приказ Министерства образования и науки – у нас с понедельника для всех будут каникулы, – сообщил глава МОН.

Он также добавил, что запланированное на март очередное платное ЕНТ откладывается на более поздний срок.

– Будут ли школьники обучаться в летний период? На сегодняшний день никаких причин для этого у нас нет. Мы говорим всего лишь о переносе начала каникул с 21 на 16 марта. В целом ничего не меняется. Если дальше эпидемиологическая ситуация будет складываться неблагополучно, мы будем принимать решение по переходу на дистанционный формат обучения, – заявил министр образования.

Министр здравоохранения РК напомнил о мерах профилактики:

— часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

— использовать спиртовые антисептики для рук;

— избегать места массового скопления людей;

— избегать контакта с больными людьми;

— в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

Официальную информацию можно прочитать на странице Минздрава в Facebook. По возникающим вопросам звонить в круглосуточный сall-центр 1406.

Айгуль Биданова

Бакытгуль Бельбаева

Нур-Султан