Миллионнный штраф

Представители Антикоррупционной службы ВКО предупреждают об ответственности за дарение и получение подарков.

Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по ВКО напоминает гражданам, государственным служащим, а также работникам квазигосударственного сектора об ответственности за дарение и принятие подарков.

По данным ведомства, в соответствии с законом о государственной службе эти действия расцениваются как дискредитирующие государственную службу. Вместе с тем предупреждают, что предоставление либо получение подарков наказуемо.

Как сообщил руководитель Управления превенции и добропорядочности областной Антикоррупционной службы Ренат Набиев, законодательством о противодействии коррупции за дарение должностному лицу подарка стоимостью менее двух МРП (5 050 тенге) предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (505 тысяч тенге), а за получение подарка госслужащим – в размере 600 МРП (1 млн 515 тысяч тенге).

– Подарок стоимостью выше двух МРП может повлечь уголовную ответственность, – подчеркнул он.

Также представители ведомства информируют о том, что подарки, поступившие без ведома государственного служащего, а также полученные им в связи с исполнением соответствующих функций подлежат безвозмездной сдаче в семидневный срок в специальный государственный фонд, а оказанные государственному служащему при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денег в республиканский бюджет.

Кроме того, члены семьи государственного служащего также не вправе принимать подарки и услуги, приглашения в туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц, с которыми указанное лицо связано по службе.

– Принятие презента либо корзины угощений будет расцениваться как грубейшее нарушение антикоррупционного законодательства и этики государственного служащего, – резюмировал Ренат Набиев.

Ерик Абитов