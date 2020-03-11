Механические акробаты

Около 130 уникальных экспонатов, собранных руками юных инженеров, представили в Семее на выставке детского научно-технического творчества, робототехники, моделирования и программирования.

В этот день во Дворце творчества детей и молодежи яблоку негде было упасть. В конкурсе приняли участие ученики 64 городских школ, в которых работают кружки робототехники, а также сельских школ и ребята, посещающие клуб «Роботрек» во Дворце творчества детей и молодежи.

Количество желающих принять участие в выставке и поделиться своими умениями в робототехнике увеличивается с каждым годом, а работы становятся всё интереснее. В этом году участие в выставке приняли около 160 ребят. Самому юному – 5 лет, самые старшие – учащиеся 11-х классов. Для участников, прежде всего, важен обмен опытом. Дети могли посмотреть и обсудить то, с чем они будут работать в будущем.

– Выставку мы проводим ежегодно на протяжении шести лет, – говорит методист городского отдела образования Альфия Нигматулина. – Сегодня здесь представлены модели из разделов «Робототехника», «Программирование», «3D-моделирование» и другие. Ребятам очень интересно, такие конкурсы помогают им развивать свои способности и перенимать опыт у сверстников.

Механические «существа», оживающие по мановению рук и выполняющие различные трюки, не оставили равнодушным никого. Посетители выставки с интересом наблюдали и интересовались у создателей о функциях того или иного робота. Так как выставка подразумевает еще и конкурс, участникам предстояло защитить свои проекты.

Членами жюри, в состав которого вошли преподаватели ГУ им. Шакарима и электротехнического колледжа, оценивалась презентабельность модели, уникальность проекта, масштабность, сколько сил вложено в разработку робота, его практическая значимость и непосредственно защита проекта участником.

Победители конкурса будут представлять Семей на областном IT-форуме. Как отмечают организаторы, знания робототехники вызывают у ребят неподдельный интерес к научно-техническому творчеству. Это хороший задел на будущее, способствующий целенаправленному выбору профессии инженерной направленности.

Флора Левина

Семей