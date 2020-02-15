Местная автопрописка

В Восточном Казахстане стартовала временная регистрация автомобилей, ввезенных в республику из стран ЕАЭС. СпецЦОНы весь февраль будут работать без выходных для того, чтобы автолюбители области вовремя прошли все необходимые процедуры.

По информации пресс-службы филиала «Правительство для граждан» по ВКО, в Усть-Каменогорске поставлен на учет первый автомобиль с иностранным номером. Анатолий Тернопольский привез свой Renault LOGAN в 2018 году и первым поставил его на временный учет. В целом за консультациями по поводу временной регистрации транспортных средств в спецЦОН областного центра обратились свыше 60 человек.

Напомним, в МВД РК неоднократно поднимали вопрос о законности длительного пребывания автомобилей с «чужими» номерами на территории страны. Многие предприимчивые автовладельцы не ставили завезенные машины на учет и таким образом пытались уйти от выплат таможенного и утилизационного сборов.

После того, как в МВД сообщили о принимаемых мерах и выразили готовность выдворять такие транспортные средства из страны, автовладельцы возмутились. Во многих городах Казахстана прошли собрания автолюбителей при участии представителей правоохранительных органов. Полицейские разъясняли гражданам правила постановки авто на учет и отвечали на все вопросы. Несколько раз стражи порядка проводили встречи в ЦОНах.

Стоит подчеркнуть, что в страну ввезено более 170 тысяч единиц транспорта, зарегистрированного в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. По итогам прошлого года водители таких машин в Казахстане нарушили ПДД более 90 тысяч раз. Сумма штрафов составила более 1,1 миллиарда тенге.

Чтобы поставить точку в спорах, 24 января на расширенном заседании Правительства по этому вопросу выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства поручил в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до

1 марта 2021 года. Владельцам таких машин выдают специальные желтые госномера с числом 18, а в техпаспорт вносится соответствующая отметка об условиях регистрации транспорта.

После временной регистрации казахстанцам необходимо до 1 марта 2021 года оплатить утилизационный сбор и таможенные пошлины. Тогда транспортные средства будут переведены на постоянный учет.

Как отметили в МВД РК, для оформления временной регистрации необходимо предоставить следующие документы: удостоверение личности, прежние государственные или транзитные номерные знаки, свидетельство о регистрации, документы, подтверждающие право собственности, а также квитанции об оплате первичной регистрации, уплате пошлины за изготовление госномера и пошлины за изготовление техпаспорта.

На данный момент жителей ВКО продолжают консультировать по вопросам временной и постоянной регистрации автомобилей. Обратиться за разъяснениями можно по следующим адресам:

— г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 203/3; — СЦОН, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249; — сектор Аягозского района,

г. Аягоз, ул. Дуйсенова, 102/2; — сектор Бородулихинского района, с. Бородулиха, ул. Молодежная, 25; — сектор Жарминского района,

с. Калбатау, ул. Достык, 98; — сектор Зайсанского района,

г. Зайсан, ул. Сатпаеа, 27в; — сектор района Алтай, г. Алтай, ул. Стахановская, 39; — сектор Кокпектинского района, с. Кокпекты, ул. Абылайхана, 19; — сектор Риддера, ул. Семипалатинская, 12; — сектор Урджарского района,

с. Урджар, ул. Абылайхана,45б; — сектор Шемонаихинского района, г. Шемонаиха, мкр. 3, дом 12.

Кристина Кирдяпкина