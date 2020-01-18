Меняю букет на бизнес-изюминку

Как начать свой бизнес с нуля? Где взять знания для успешного старта и средства на раскрутку? Ответы на эти вопросы знают участники государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» из района Алтай. Для многих из них обучение основам бизнеса и получение государственного гранта на реализацию идеи стали шансом кардинально изменить свою жизнь. В районе Алтай в 2019 году 93 человека, в числе которых 12 многодетных мам, приняли участие в программе «Еңбек» по второму направлению. По информации директора Центра занятости района Алтай Берикжана Бекбусинова, все они прошли обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау-Бизнес». Кроме того, каждый слушатель курса при помощи своего наставника разработал бизнес-план. Самые успешные и жизнеспособные идеи получили финансовую поддержку государства.

– Если в 2018 году в нашем районе обладателями грантов стали 18 человек, то в 2019-м – уже 47, – поясняет директор центра занятости. – Из них 14 человек получили по 100 МРП (в 2019 году – 252,5 тыс. тенге), 33 участника госпрограммы, среди которых представители малообеспеченных и многодетных семей и молодежи, – по 200 МРП (505 тыс. тенге).

Особо активно в прошлом году проявили себя молодые люди. Финансовой поддержкой заручились 27 парней и девушек. О своем опыте участия в госпрограмме читателям «Рудного Алтая» рассказала жительница Серебрянска.

Семья Шкуратовых живет в Серебрянске. Сын Анастасии и Виталия Никита учится в третьем классе, занимается сразу в нескольких секциях. Молодая мама все свободное время уделяет его воспитанию. Но в последние годы она увлеклась творчеством, стала изготавливать подарки ручной работы. Когда ее яркие дизайнерские букеты из сладостей и других продуктов начали пользоваться спросом среди знакомых, девушка задумалась о собственном деле. Но ей не хватало знаний и опыта для старта.

– Нашла в Интернете информацию о проекте «Бастау-Бизнес», – вспоминает Анастасия. – Решила принять в нем участие, чтобы получить недостающие знания по предпринимательству. Обратилась в Центр занятости, где мне рассказали о госпрограмме и записали на курсы. В рамках обучения узнала много нового и нужного, научилась анализировать рынок сбыта, оценивать риски, правильно представлять и позицио-

нировать свою продукцию.

Тренер девушки одобрил ее идею открыть в Серебрянске производство подарков ручной работы и помог составить бизнес-план. Акцент начинающий предприниматель сделала на уникальность услуги для моногорода. Кроме того, продукцию можно было продавать и в другие регионы при помощи торговых онлайн-площадок.

С первой попытки убедить грантовую комиссию не удалось, но второй шанс Анастасия не упустила. Выступая с проектом повторно, чувствовала себя более уверенно и смогла заинтересовать экзаменаторов.

– Мне выделили 200 МРП, – рассказывает она. – Средства были необходимы на приобретение оборудования – принтера, ламинатора, резака, ноутбука, мебели и витрин. Чтобы полностью оборудовать наш магазин «Изюминка», который мы открываем 1 февраля, понадобились и собственные вложения.

Начинающая бизнес-леди уже оформила все необходимые для ведения дела документы. Говорит, что сама процедура регистрации ИП простая и понятная, но пришлось столкнуться с «зависанием системы», из-за которого весь процесс растянулся на неделю.

Зато не возникло у предпринимательницы никаких проблем с внедрением онлайн-кассы. Она не стала приобретать стандартное дорогостоящее оборудование, скачала бесплатное мобильное приложение на телефон.

– В нашем магазине будем предлагать не только подарки ручной работы, но и авторские логические игры для детей, товары для оформления и проведения праздников, – делится Анастасия. – Надеюсь, что дело пойдет. Обнадеживает, что как только начали давать рекламу, появились первые заказы. Недавно заказала оформление помещения моя сокурсница по «Бастау» Гулмира Адал, которая открыла в Серебрянске салон красоты «Шахназ». Мы обе рады, что приняли участие в госпрограмме. Это реальный шанс изменить что-то в своей жизни и добиться успеха. Уверена, что им просто обязаны воспользоваться молодые ребята и многодетные мамы, которые сидят без работы.

И муж и сын предпринимательницы с радостью и гордостью наблюдают за ее первыми бизнес-шагами, во всем поддерживают. В активе у Насти есть еще и сертификат на получение льготного кредита, которым она вправе воспользоваться в течение двух лет. В том, что он пригодится, Анастасия не сомневается. Стоит только окунуться в бизнес-среду, как начинают возникать все новые и новые идеи по расширению и укреплению своего дела.

Берикжан Бекбусинов отмечает, что программа «Еңбек» будет действовать и в 2020 году. Сейчас формируется база претендентов на участие в проекте «Бастау». Чтобы войти в нее, необходимо обратиться либо в Центр занятости, либо в местный филиал Палаты предпринимателей. Для регистрации достаточно одного удостоверения личности. Идеально, если участник приходит со своим проектом, но если бизнес-идеи еще нет, найти ее помогут личные консультанты и тренеры.

Ксения Мецлер

Район Алтай